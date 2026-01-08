Aiel, Ersaf, Fiper e Uncem firmano un protocollo per sostenere l’economia dei territori montani. Obiettivo: valorizzare boschi, biomasse ed energia green.

Un protocollo d’intesa per promuovere le filiere agroforestali e quelle delle energie rinnovabili dei territori montani. È stato firmato dai presidenti di Aiel, Domenico Brugnoni, di Ersaf, Fabio Losio, di Fiper, Michele Colli, e di Uncem, Marco Bussone. L’accordo, della durata triennale e rinnovabile, nasce con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle filiere agroforestali e di promuoverne l’utilizzo energetico sostenibile come leva strategica per la crescita economica, sociale e ambientale dei territori montani, rurali e interni italiani. E arriva proprio nei giorni in cui diverse comunità montane hanno sollevato la loro protesta contro il provvedimento del governo che riguarda la nuova classificazione dei comuni di montagna (vedi la notizia precedente, ndr).



L’uso corretto di legna e pellet

Aiel, Ersaf, Fiper e Uncem “condividono l’impegno a valorizzare il patrimonio forestale nazionale, sostenere la gestione attiva dei boschi e promuovere un uso efficiente e responsabile delle biomasse agricole e forestali attraverso un ampio programma di collaborazione”, si legge in una nota. Tra i punti chiave, il programma prevede sostegno alla crescita economica delle aree montane attraverso la diffusione dell’utilizzo energetico dei prodotti e sottoprodotti delle filiere agroforestali; supporto alla valorizzazione energetica delle biomasse forestali nel rispetto della gestione forestale sostenibile e della certificazione;

promozione delle tecnologie ad alto rendimento e basse emissioni per la produzione di energia termica e cogenerativa da biomasse; sensibilizzazione rivolta ai cittadini sull’uso corretto di legna, pellet e cippato, con particolare attenzione alla qualità dell’aria; promozione del teleriscaldamento a biomassa nei territori montani e rurali; sostegno all’attuazione della legge nazionale 158/2017 sui piccoli comuni, la legge nazionale 221/2015 sulla green economy, il decreto 24/2018 per le filiere forestali; sostegno alle comunità energetiche rinnovabili ed iniziative territoriali legate alle bioenergie; Per coordinare le attività del protocollo viene istituito un tavolo permanente composto dai rappresentanti delle quattro organizzazioni.



I commenti

“Le aree montane e rurali dispongono di risorse che, se gestite in modo responsabile, possono generare valore economico, sicurezza energetica e servizi per le comunità”, ha commentato Domenico Brugnoni, presidente di Aiel. “L’uso del legno per nuove energie, per impianti intelligenti domestici, comunali, per edifici pubblici e privati sta nel futuro. Lo diciamo anche ai rappresentanti politici, ai sindaci, a chi lavora nel settore: investire insieme nelle filiere foresta-legno-energia è importante”, ha aggiunto Marco Bussone, presidente di Uncem.



Chi sono i firmatari

Le quattro associazioni firmatarie del protocollo: Aiel è l’Associazione italiana energie agroforestali; Ersaf, Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste, è un ente strumentale della regione Lombardia; Fiper, Federazione italiana di produttori di energia da fonti rinnovabili; Uncem, Unione nazionale comuni comunità enti montani.