Rimuovendo circa 160 tonnellate di amianto, il progetto rivitalizzerà un'area industriale abbandonata a Lendinara, in provincia di Rovigo dove verrà realizzato un impianto fotovoltaico da 4 MW.

Trasformare un’area industriale abbandonata e ad alto rischio sanitario, per la massiccia presenza di amianto, in uno nuovo spazio sicuro e sostenibile per la comunità locale, dal quale generare energia pulita. È la sfida raccolta da Prosolia Energy, produttore di energia indipendente che di recente ha avviato il suo primo progetto utility-scale in Italia. Situato a Lendinara, in provincia di Rovigo, il progetto prevede la costruzione di un impianto fotovoltaico da 4,1 MW di potenza.



Il progetto

Nella fase iniziale di questo progetto, denominato " Pajarola " dal nome dell’area in cui sarà realizzato, Prosolia Energy ha eseguito la rimozione di circa 160 tonnellate di amianto dai tetti della zona. Il sito di 40.000 metri quadrati ospitava in precedenza porcili abbandonati con coperture in amianto, un grave rischio per l'ambiente e la salute. Dopo la demolizione di queste strutture e la rimozione dell'amianto, l'azienda ha ora avviato i lavori relativi alle infrastrutture di rete e all'installazione di una sottostazione di consegna. In qualità di Independent Power Producer (IPP), Prosolia Energy gestirà l'impianto, assicurando che tutta l'elettricità generata venga immessa in rete come energia rinnovabile.



La bonifica, la piantumazione e le dichiarazioni

L’Italia è la nazione europea col più alto numero di decessi causati da esposizione ad amianto (fonte: Eurostat) e, a 30 anni dalla messa al bando di questo minerale, le stime dello Sportello Nazionale Amianto parlano di 40 milioni di tonnellate di coperture in eternit da bonificare, all’interno di un milione di siti e micrositi, di cui 50mila industriali.

Il progetto avviato da Prosolia in collaborazione con le autorità locali di Lendinara intende promuovere un modello di bonifica particolarmente virtuoso, replicabile su tutto il territorio nazionale, adattandosi alle specificità dei siti e ai bisogni delle comunità. In linea con il suo impegno per la sostenibilità, l'azienda non solo promuove la produzione di energia rinnovabile e competitiva in termini di costi, ma integra anche misure di tutela ambientale in tutti i suoi progetti su larga scala per salvaguardare gli ecosistemi locali e generare un impatto positivo sulle comunità circostanti. Come parte di questa iniziativa, Prosolia Energy pianterà circa 30 alberi autoctoni in aree pubbliche in tutta Lendinara, contribuendo a migliorare i paesaggi urbani e la qualità dell'aria. Questi alberi, già maturi, con un'altezza media di 3,5 metri, includeranno specie come olmi, frassini, aceri campestri, tigli e salici. "Siamo orgogliosi di ospitare un progetto così significativo per la nostra comunità, che unisce la bonifica ambientale alla produzione di energia rinnovabile”, ha dichiarato Francesca Zeggio, Sindaco di Lendinara. “L’intervento sull’area Pajarola rappresenta un modello virtuoso di rigenerazione sostenibile, che trasforma un sito compromesso in una risorsa per il futuro. "Questa iniziativa va oltre la produzione di energia rinnovabile e il nostro impegno per la transizione energetica; riguarda il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente in cui operiamo. Il nostro obiettivo è sviluppare un'infrastruttura sostenibile che non solo generi energia pulita, ma contribuisca anche alla rivitalizzazione dell'area e promuova un futuro più sostenibile per tutti", ha affermato il Country Manager di Prosolia Energy in Italia, Graziano Cucciolini.



Cosa fa Prosolia Energy

Fondata nel 2003, Prosolia Energy è un produttore di energia indipendente (IPP) verticalmente integrato, specializzato nella fornitura di soluzioni energetiche che aiutano i clienti nella transizione verso un modello energetico decarbonizzato, migliorando al contempo la loro competitività. Con una forte presenza in Spagna, Portogallo, Francia, Italia, Germania e, più di recente, Messico, Prosolia Energy si concentra su progetti di autoconsumo industriale e generazione di energia rinnovabile per la vendita sul mercato. Attualmente, la società ha un portafoglio di progetti di oltre 4 GW in fase di sviluppo in tutta Europa.