Vestas ha ricevuto un ordine per un totale di 102 MW per due progetti eolici in Italia dal partner Edison. I progetti fanno parte di un accordo quadro più ampio da 400 MW, con la capacità restante da confermare e annunciare non appena diventerà definitiva. L’ordine comprende il progetto Andretta-Bisaccia, in Irpinia, che prevede l’installazione di cinque turbine eoliche EnVentus V150 da 5,6 MW e dodici turbine V150 da 4,5 MW, e il progetto Rocchetta, nel foggiano, composto da quattro turbine V136 da 4,5 MW. Entrambi i parchi eolici saranno supportati da un contratto di assistenza e manutenzione della durata di dieci anni. La consegna e la messa in servizio delle turbine sono previste per il quarto trimestre del 2026. L’ordine rafforza la posizione di Vestas nel settore dell’energia eolica nel nostro Paese, dove dal 1991 ha installato oltre 6 GW, si apprende da un comunicato.



I commenti

“La firma dell’accordo con Edison e l’aggiudicazione dei primi due progetti definitivi per un totale di 102 MW rappresentano un passo importante nel rafforzamento della nostra partnership di lunga data. I progetti dimostrano anche la flessibilità del portafoglio prodotti di Vestas e la nostra capacità di combinare rotori di diverse dimensioni e potenze per massimizzare il valore per i nostri clienti”, ha spiegato Francesco Amati, direttore generale di Vestas Italia.

“La continua modernizzazione tecnologica dei nostri impianti è fondamentale per raggiungere gli obiettivi della transizione energetica. In Edison siamo specializzati nei processi di repowering in Italia e, grazie all’accordo con Vestas, stiamo accelerando la crescita nel settore delle energie rinnovabili. Grazie alle nuove tecnologie, raddoppieremo la quantità di energia verde prodotta e ridurremo il numero di turbine eoliche, con vantaggi in termini di armonizzazione degli impianti con il paesaggio”, ha aggiunto Fabio Lamioni, amministratore delegato di Edison Rinnovabili.