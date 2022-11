A ottobre 2022 richieste di connessione rete elettrica a 300 GW da eolico e solare

Entro la fine del 2022 Terna connetterà alla rete di trasmissione nazionale tutti i nuovi impianti di eolico offshore che ne hanno fatto richiesta entro il 31 ottobre, per una potenza complessiva di circa 95 GW. è quanto emerso nel corso del workshop odierno “Evoluzione rinnovabili - Offshore 2022” organizzato a Roma dalla società guidata da Stefano Donnarumma che gestisce la rete elettrica nazionale, insieme al Ministero dell'Ambiente e all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

Un trend in crescita

Durante l'incontro - informa una nota - è stato fatto il punto sul contesto normativo, sull'evoluzione, sullo stato di avanzamento e sulla distribuzione geografica delle richieste di connessione di impianti a fonti rinnovabili in Italia, con un focus specifico sull'eolico offshore. Nel corso del 2022, Terna ha registrato un trend in forte crescita: a ottobre, infatti, le richieste di connessione alla rete di trasmissione nazionale di nuovi impianti green hanno raggiunto il valore complessivo di circa 300 GW di potenza (di cui il 36% da fonte solare e il 64% da fonte eolica onshore e offshore). Un dato significativo, pari a oltre 4 volte il fabbisogno di 70 GW di nuova capacità rinnovabile necessario per raggiungere i target climatici definiti dal nuovo pacchetto legislativo UE 'Fit-for-55' al 2030.