Ci sarà tempo fino al 10 novembre. Gli investimenti devono avere un valore minimo di 30mila euro e massimo di un milione di euro. Il contributo copre fino al 40% della spesa.

È stata prorogata al 10 novembre prossimo la scadenza per la presentazione delle domande di accesso agli incentivi destinati alle piccole e medie imprese che vogliono investire nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.



Cosa dice il bando

Il bando rientra nel programma europeo REPowerEU – Missione 7 del Pnrr e mette a disposizione 320 milioni di euro a livello nazionale, con una riserva del 40% per le regioni del Mezzogiorno e un’altra quota pari per micro e piccole imprese. Possono partecipare le pmi attive in Italia, ad esclusione di alcuni settori come carbone, produzione agricola primaria e pesca. Gli investimenti devono avere un valore minimo di 30mila euro e massimo di un milione di euro. Il contributo copre fino al 40% della spesa per micro e piccole imprese e fino al 30% per le medie. Sono inoltre previsti incentivi aggiuntivi per sistemi di stoccaggio e per le diagnosi energetiche preliminari. Le richieste vanno inviate solo online attraverso la piattaforma di Invitalia, soggetto gestore della misura. Con la proroga, le imprese hanno qualche settimana in più per completare la domanda e cogliere un’opportunità che sostiene la riduzione dei costi energetici e la transizione verso modelli produttivi più sostenibili.



A seguire il testo del decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy:



Decreto direttoriale 29 settembre 2025 - Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI. Proroga termine presentazione domande

Proroga del termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto direttoriale 30 giugno 2025, alle ore 12.00 del giorno 10 novembre 2025.

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA:

Articolo Unico

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto 30 giugno 2025, richiamato in premessa è posticipato alle ore 12.00 del giorno 10 novembre 2025.

2. Alle domande di agevolazione presentate da imprese di media dimensione a far data dal 2 ottobre 2025 si applicano le disposizioni previste dal decreto 18 giugno 2025 in tema di adeguamento all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

3. Resta fermo quanto già disposto dal decreto 14 marzo 2025 e dal decreto 30 giugno 2025, non modificati dal presente decreto.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del ministero (www.mimit.gov.it) e nel sito del Soggetto Attuatore (www.invitalia.it). Sulla piattaforma telematica “Incentivi.gov.it” sono pubblicate le informazioni relative alle misure agevolative disciplinate dal presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE

(Giuseppe Bronzino)



Leggi il decreto integrale https://www.mimit.gov.it/images/stor...