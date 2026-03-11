Chiusura dei termini il 9 aprile. Il 40% delle risorse è riservato alle regioni del Mezzogiorno. L’agevolazione a fondo perduto è destinata a sostenere i progetti di riqualificazione energetica delle aziende agricole e agrituristiche.

Si è aperto il 10 marzo e durerà fino al 9 aprile il bando Parco Agrisolare per l’energia rinnovabile che non consuma suolo agricolo, le cui domande potranno essere presentate tramite il portale del Gestore dei Servizi Energetici (Gse).



Che cos’è

Parco Agrisolare è una misura del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e mette a disposizione nuovi fondi per le imprese agricole, agroindustriali e gli agriturismi per incentivare progetti di riqualificazione energetica aziendale e sostenere la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica solare, senza consumo di suolo agricolo.

L’obiettivo è rafforzare l’autonomia energetica delle aziende agricole, ridurre i costi e promuovere la transizione ecologica del settore. Il bando mette a disposizione 789 milioni di euro, così ripartiti:

473 milioni alle imprese agricole che autoconsumano l’energia prodotta;

140 milioni alle imprese agricole che cedono l’intera energia;

160 milioni alle imprese agroindustriali.



Come fare

Il 40% delle risorse è riservato alle regioni del Mezzogiorno. L’agevolazione a fondo perduto è destinata a sostenere i progetti di riqualificazione energetica aziendale, anche con interventi complementari al fotovoltaico, ovvero: installazione di un nuovo impianto fotovoltaico sui tetti dei fabbricati strumentali, con una potenza da un minimo di 6 kwp a un massimo di mille kwp; sistemi di accumulo; sistemi di ricarica elettrica per veicoli aziendali o macchine agricole elettriche. Interventi complementari, con un massimale di 700 euro per kwp, per la rimozione e smaltimento amianto o eternit; isolamento termico del tetto (coibentazione); realizzazione di sistemi di aerazione. Tra le spese ammissibili rientrano inoltre i costi di connessione alla rete elettrica, consulenze, progettazione e direzione lavori.