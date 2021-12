Da febbraio 2022 gli studenti selezionati potranno frequentare un tirocinio di 6 mesi post-laurea presso il GSE. Prevista un'indennità di partecipazione agli studenti di 800 o 1000 euro al mese

Conoscenza dell'inglese al livello B1, voto di laurea pari o superiore a 103/110, titolo conseguito da non più di 12 mesi in una delle classi indicate nel bando. Sono questi alcuni dei requisiti per accedere all'opportunità offerta dal Gestore dei Servizi Energetici, società del Ministero dell'Economia che in Italia promuove lo Sviluppo sostenibile attraverso l'incentivazione alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, in collaborazione con la Fondazione CRUI, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Il GSE, da febbraio 2022, offre 35 tirocini, della durata di 6 mesi, per un percorso di formazione on-the-job post-laurea. I tirocini potranno svolgersi da remoto, coerentemente con le disposizioni aziendali adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Tuttavia, al variare delle condizioni del contesto pandemico, i tirocini potranno svolgersi anche in presenza.

Indennità e valutazione

Il GSE riconoscerà ai tirocinanti un’indennità di partecipazione di 800 euro mensili per i residenti nei comuni all'interno della provincia di Roma e di 1000 euro mensili per tutti gli altri, oltre a 1 ticket restaurant di 7 euro per ciascun giorno di tirocinio. I 35 studenti selezionati svolgeranno attività afferenti a due diversi ambiti aziendali del GSE. In particolare, 30 studenti saranno coinvolti nelle attività di gestione dei meccanismi di incentivazione, nonché in attività sull'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, e gli altri 5 svolgeranno attività di analisi, interpretazione e presentazione dei dati connessi ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia da fonte rinnovabile e agli interventi di efficienza energetica. Al termine del tirocinio, i partecipanti saranno coinvolti in un processo di valutazione in base al quale ai più meritevoli, al permanere delle esigenze organizzative, potrà essere offerto un contratto di lavoro subordinato. Le candidature vanno presentate entro le 17.00 del 7 gennaio esclusivamente per via telematica sul sito CRUI per le candidature . Per scaricare il bando e l'elenco delle università partecipanti basta cliccare nell'area dedicata sul sito https://www.tirocinicrui.it/. Il Programma di tirocini è una delle tante opportunità avviate grazie alla Convenzione sottoscritta l'8 marzo 2021 dal GSE e dalla Fondazione CRUI e si propone di consolidare le conoscenze e le competenze acquisite durante il percorso universitario attraverso una esperienza diretta in azienda.