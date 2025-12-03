Assegnati circa 940 MW (su un contingente di 2.500 MW) a 29 impianti eolici per un prezzo di aggiudicazione medio ponderato di 72,851 euro al MWh e circa 7.700 MW (su 8mila) a 474 impianti fotovoltaici per un prezzo di aggiudicazione medio ponderato di 56,825 euro.

Buon successo per il fotovoltaico e ancora un dato negativo per l’eolico nelle aste FerX. È questo, stando ai dati Gse, l’esito delle graduatorie delle procedure competitive per gli impianti eolici e fotovoltaici, con le quali sono assegnati circa 940 MW (su un contingente di 2.500 MW) a 29 impianti eolici per un prezzo di aggiudicazione medio ponderato rispetto alla potenza assegnata di 72,851 euro al MWh (corrispondente a un ribasso medio del 19,67%) e circa 7.700 MW (su 8.000) a 474 impianti fotovoltaici per un prezzo di aggiudicazione rispetto alla potenza assegnata di 56,825 euro al MWh (per un ribasso medio del 37,34%). I prezzi di aggiudicazione massimi sono rispettivamente 77,738 euro al MWh per impianti eolici e 62,675 euro al MWh per impianti fotovoltaici.



Fv nuovo ed eolico rifatto

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, segnala il Gse, gli interventi ammessi sono quasi esclusivamente nuove costruzioni (un solo potenziamento), per gli impianti eolici, invece, un terzo delle richieste ammesse è relativo a interventi di rifacimento integrale, corrispondente in termini di potenza a oltre la metà della potenza ammessa. In relazione agli impianti fotovoltaici oggetto di rinuncia si è riscontrato un tasso significativo di progetti per i quali è stata presentata manifestazione di interesse per il bando FER-X NZIA o che sono risultati ammessi nell'ambito della misura sviluppo agrivoltaico. Per gli impianti ammessi in posizione utile, la presente pubblicazione è da intendersi come comunicazione di esito positivo della procedura a seguito della quale decorre il termine di 36 mesi per l'entrata in esercizio, previsto del Decreto.



Come fare

Le richieste di accesso al meccanismo di supporto per gli impianti ammessi in posizione utile devono essere presentate tramite il portale FER-X entro 90 giorni solari dalla data di entrata in esercizio, pena la perdita del diritto al riconoscimento del prezzo di aggiudicazione, la decadenza dalla graduatoria e l'escussione della cauzione.

Il Gse comunicherà la data dalla quale sarà disponibile la funzionalità per presentare le richieste. Nel caso di impianti eventualmente in esercizio il termine di 90 giorni decorrerà da tale data. Ai soggetti proponenti degli impianti esclusi in fase di formazione delle graduatorie, il Gse invierà nelle prossime settimane una comunicazione specificando i motivi dell'esclusione.



Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione del sito Rinnovabili elettriche / FER X. https://www.gse.it/servizi-per-te/fo...

La tabella riepilogativa è qui: https://www.gse.it/documenti_site/Do...