Fer-X. Ecco il bando per impianti fotovoltaici Nzia. Iscrizioni al via

where Roma when Mer, 01/10/2025 who roberto

Sono 273 domande per oltre 3.100 MW. Iscrizioni aperte dal primo ottobre con l’obiettivo di raggiungere 900MW. Le indicazioni del Gse.

Sono state 273 per pexels-photo-fv.jpegun totale di 3.161 MW le domande del bando della procedura competitiva prevista dal Dm Fer-x Transitorio per gli impianti fotovoltaici Nzia (che sta per Net-Zero Industry Act). Le iscrizioni saranno aperte dal 1° ottobre 2025 alle ore 12:00 fino al 31 ottobre 2025 alle ore 12:00 e potranno essere inviate esclusivamente tramite il portale Fer-X. Lo si apprende dal sito del Gse.
 
I contingenti
In considerazione delle manifestazioni di interesse pervenute, i contingenti messi a disposizione nella procedura competitiva sono quelli previsti dal decreto direttoriale del 3 settembre 2025 che prevedono un minimo di 200 MW, un obiettivo di 900 MW e un massimo di 1.600 MW. Le modalità di partecipazione sono illustrate nelle regole operative del Dm Fer-x Transitorio e nella guida all'utilizzo del portale Fer-X.

