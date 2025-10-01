Sono 273 domande per oltre 3.100 MW. Iscrizioni aperte dal primo ottobre con l’obiettivo di raggiungere 900MW. Le indicazioni del Gse.

Sono state 273 per un totale di 3.161 MW le domande del bando della procedura competitiva prevista dal Dm Fer-x Transitorio per gli impianti fotovoltaici Nzia (che sta per Net-Zero Industry Act). Le iscrizioni saranno aperte dal 1° ottobre 2025 alle ore 12:00 fino al 31 ottobre 2025 alle ore 12:00 e potranno essere inviate esclusivamente tramite il portale Fer-X. Lo si apprende dal sito del Gse.



I contingenti

In considerazione delle manifestazioni di interesse pervenute, i contingenti messi a disposizione nella procedura competitiva sono quelli previsti dal decreto direttoriale del 3 settembre 2025 che prevedono un minimo di 200 MW, un obiettivo di 900 MW e un massimo di 1.600 MW. Le modalità di partecipazione sono illustrate nelle regole operative del Dm Fer-x Transitorio e nella guida all'utilizzo del portale Fer-X.