818 richieste per 10.093 MW di impianti fotovoltaici; 52 richieste per 1.672 MW di impianti eolici. Il ministro Pichetto: "quadro regolatorio solido".

Sono state presentate 870 richieste, per un totale di quasi 12 GW di potenza: 818 richieste per 10.093 MW di impianti fotovoltaici; 52 richieste per 1.672 MW di impianti eolici. È questo l’esito dell’apertura alle richieste delle prime procedure competitive previste dal decreto Fer-X Transitorio aperte esclusivamente agli impianti fotovoltaici ed eolici. Il Gse pubblicherà le graduatorie entro l’11 dicembre.

“Il risultato di questa prima tornata conferma il forte interesse degli operatori verso le rinnovabili e la solidità del quadro regolatorio che abbiamo costruito”, ha affermato il ministro Gilberto Pichetto. “Con quasi 12 GW di richieste, dimostriamo che il Paese è pronto a correre nella transizione energetica, rafforzando il contributo di fotovoltaico ed eolico alla decarbonizzazione e alla sicurezza del sistema elettrico nazionale.”

Si chiude invece il 26 settembre il periodo in cui è possibile presentare le manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura competitiva Net zero industry Act (NZIA).