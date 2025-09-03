Ai fini dell’accesso all’asta al ribasso per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW non ci devono essere tecnologie solari fatte o assemblate in Cina.

È entrato in vigore il decreto con cui il Ministero dell’ambiente punta a introdurre un'asta per il 2025 dedicata agli impianti fotovoltaici privi di componenti prodotti in Cina. Il nuovo decreto, con cui viene modificato il "decreto Fer X transitorio" prevede degli specifici criteri di preselezione per una prossima asta da tenere nel corso del 2025, per una quota di potenza calcolata in misura non superiore al 20% del contingente massimo approvvigionabile per gli impianti solari fotovoltaici.



Nello specifico, è previsto che – ai fini dell’accesso per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW – debba essere assicurato il rispetto alcuni criteri di preselezione relativi all'origine dei prodotti finali e dei componenti principali di impianto: tra questi che il modulo fotovoltaico, le celle e gli inverter non siano assemblati o prodotti in Cina. A seguire il testo del decreto.



Decreto del ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 agosto 2025 recante "Modifiche al decreto del ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024, c.d. FERX Transitorio"



DECRETA

Art. 1

(Contributo alla resilienza delle procedure competitive )

1. Al decreto del ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024, recante

“Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini

alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

con validità massima al 31 dicembre 2025”, dopo l’articolo 5, è inserito il seguente articolo:

“Art. 5-bis

(Contributo alla resilienza delle procedure competitive ai sensi regolamento (UE)2024/1735)

1. Al fine di introdurre criteri volti a valutare il contributo delle procedure competitive alla resilienza,

fermo restando il contingente di potenza complessivamente reso disponibile per la tecnologia

fotovoltaica di cui all’articolo 5, comma 6, il Ministero considera una quota di potenza, calcolata in

misura non superiore al 20% del contingente massimo approvvigionabile per gli impianti solari

fotovoltaici, individuato ai sensi dell’articolo 6, allo scopo di bandire una procedura dedicata ai

predetti impianti che rispettano i criteri di preselezione di cui al comma 2.

2. Ai fini dell’accesso alla procedura competitiva di cui al comma 1, per gli impianti solari fotovoltaici

di potenza superiore a 1 MW, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, è assicurato

altresì il rispetto dei seguenti criteri di preselezione relativi all’origine dei prodotti finali e dei

componenti principali di impianto:

a) il modulo fotovoltaico non è assemblato in Cina;

b) le celle fotovoltaiche non sono originarie della Cina;

c) gli inverter non sono originari della Cina;

d) almeno un altro dei componenti contenuti nella lista dedicata alla tecnologia solare di cui

all’Allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 del 23 maggio 2025 non è originario della

Cina.

3. Le istanze di partecipazione alle procedure competitive di cui al presente articolo, inviate secondo

le modalità di cui all’articolo 7, sono corredate da uno specifico impegno al rispetto dei criteri di cui

al comma 2.

4. Le procedure competitive di cui al comma 1 si svolgono secondo quanto disciplinato all’articolo

5, commi 1, 2, 4, 5 e 7.

5. Nell’ambito della procedura competitiva di cui al presente articolo è previsto un periodo di trenta

giorni per la presentazione della domanda di accesso al meccanismo di supporto. Le graduatorie sono

pubblicate entro i successivi quarantacinque giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025.

6. Le date di svolgimento della procedura di cui al comma 1 e le modalità di verifica del rispetto dei

criteri di cui al comma 2 sono definite nell’ambito delle regole operative di cui all’articolo 12.”

Art. 2

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le istanze di partecipazione presentate per la procedura competitiva in corso, ai sensi dell’articolo

5 del DM 30 dicembre 2024, possono essere annullate entro e non oltre il periodo di apertura della

medesima procedura e senza l’applicazione di penalità con riferimento alla manifestazione di

interesse già presentata, purché siano successivamente ripresentate per partecipare alla procedura di

cui all’articolo 5-bis del DM 30 dicembre 2024, come introdotto dall’articolo 1 del presente decreto.

2. Entro i cinque giorni successivi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, su proposta GSE, sono aggiornate le regole

operative di cui all’articolo 12 del DM 30 dicembre 2024. Con il medesimo decreto è approvata altresì

la metodologia di calcolo del contingente di potenza obiettivo, minimo e massimo da rendere

disponibile nell’ambito della procedura competitiva di cui all’articolo 5-bis del DM 30 dicembre

2024.

3. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per i successivi adempimenti di competenza

ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, www.mase.gov.it, e della sua adozione è data

notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO

On. Gilberto PICHETTO FRATIN



