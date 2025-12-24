Le concessioni, in scadenza il 31 dicembre 2026, erano state prorogate per altri 20 anni grazie a un accordo tra la Regione Toscana e il gestore Enel Green Power.

Il Tribunale amministrativo della Toscana ha bocciato i ricorsi presentati da alcune associazioni ambientaliste contro il rinnovo delle concessioni minerarie collegate allo sfruttamento della geotermia sul territorio toscano. Le concessioni, in scadenza al 31 dicembre 2026, erano state prorogate fino al 2046 grazie a un accordo industriale tra la Regione Toscana e il gestore Enel Green Power, che si era impegnato a nuovi investimenti per circa 3 miliardi di euro e alla realizzazione di interventi compensativi nelle aree interessate.



Il commento di Giani

"Sono molto soddisfatto di questa pronuncia - ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - una decisione importante che ci consente di procedere con Enel e mettere a terra tutti gli impegni che sono stati assunti nell'accordo. La geotermia è energia pulita tutta toscana. Produciamo ogni anno 5.913 gigawatt, che corrispondono al consumo di più di 2 milioni di famiglie, oltre a fornire calore per 10mila utenze nei territori della geotermia tra Pisa, Siena e Grosseto. Siamo la prima regione in Italia per produzione geotermica, una risorsa rinnovabile straordinaria che continuiamo a valorizzare".