L’Italia accelera nello sviluppo delle energie rinnovabili. Ma occorre fare ancora di più per raggiungere i target di decarbonizzazione, specie sul fronte permitting, visto che oggi troppi soggetti improvvisati stanno di fatto congestionando le domande di autorizzazione per impianti utility scale". Lo ha detto Renato Mazzoncini, ad di A2A, all’Adnkronos a margine di Ecomondo, salone della green economy fino al 10 novembre nel quartiere fieristico di Rimini, commentando lo stato di avanzamento del Paese sul fronte delle rinnovabili. “Negli ultimi 18 mesi l'Italia ha molto accelerato sulle energie rinnovabili - dice Mazzoncini -. Nel gennaio del 2022 abbiamo installato 100 MW in un mese, nel giugno del 2023 siamo arrivati a 500, quindi abbiamo fatto x5 in 18 mesi. È una velocità sufficiente? Non ancora, dobbiamo riuscire ad arrivare a 800, quindi dovevamo fare x8. Però l'accelerazione è evidente ed è molto importante quello che si sta facendo”. Guardando al futuro, “dobbiamo arrivare a un 2050 decarbonizzato, il primo giro di boa è al 2030. A2A oggi fornisce circa il 10% di energia al Paese e quindi per la sua parte contribuisce, sviluppando nuovi parchi solari e nuove energie eoliche. Oltre a essere un grande produttore di idroelettrico che oggi fa ancora il 42% dell'energia rinnovabile del Paese; dopo la Norvegia e la Francia siamo i terzi produttori di energia idroelettrica d'Europa”.

Troppi soggetti improvvisati

Velocizzare, dunque, ma come? “Dobbiamo semplificare ancora un po' il processo autorizzativo e dobbiamo fare una selezione qualitativa dei progetti che vengono presentati. Quindi se vogliamo andare un po' più veloci dobbiamo fare un po' di selezione dei progetti dal punto di vista tecnico e finanziario”.