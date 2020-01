rinnovabili

Sono presenti le graduatorie degli impianti che possono accedere agli incentivi e quelli in posizione tale da non rientrare nel contingente, quelli esclusi e quelli che oggetto di rinuncia

Il GSE ha pubblicato le graduatorie degli impianti iscritti ai Registri e alle Aste per la prima delle sette procedure previste dal DM 4 luglio 2019. Sono consultabili per ciascun Gruppo e relativo contingente di potenza le graduatorie degli impianti risultati in posizione tale da rientrare nel relativo contingente sulla base delle informazioni dichiarate dal Soggetto Responsabile e come riscontrate dal GSE nella documentazione allegata alla richiesta di iscrizione (Tabella A) gli elenchi degli impianti esclusi per mancato pagamento dei costi d’istruttoria, dovuti ai sensi del DM 24 dicembre 2014, o per motivi riscontrati dal GSE nella documentazione allegata alla richiesta di iscrizione (Tabella B) le graduatorie degli impianti in posizione tale da non rientrare nel relativo contingente sulla base delle informazioni dichiarate dal Soggetto Responsabile (Tabella C) gli elenchi degli impianti oggetto di rinuncia le cui istanze di rinuncia sono state presentate entro il 28/01/2020 (Tabella D). È inoltre disponibile la tabella riepilogativa, con evidenza, per ciascun Gruppo, Registro o Asta, del contingente di potenza disponibile, del numero e della potenza degli impianti iscritti e ammessi in posizione utile.



Le richieste di accesso agli incentivi per gli impianti ammessi dovranno ora essere presentate tramite il Portale FER-E entro 30 giorni solari dalla data di entrata in esercizio. Le richieste di accesso agli incentivi, per gli impianti ammessi in posizione utile e già in esercizio potranno essere presentate a partire dal 31/01/2020 e non oltre l’1/03/2020, per non incorrere nel "fuori tempo". Per gli impianti esclusi in fase di formazione delle graduatorie, il GSE invierà ai Soggetti Responsabili una comunicazione specificando i motivi dell'esclusione.