Una centrale eolica della Furukraft darà elettricità a uno dei principali produttori elettrici svedesi, Skelleftea Kraft. Prevista la fornitura di tipo pay as produced di circa 150 GWh annui.

Si potrebbe dire che sono riusciti a vendere ghiaccio agli eschimesi. È quello che si potrebbe pensare alla notizia che Erg è riuscita a vendere energia rinnovabile a una municipalizzata energetica svedese, uno dei principali produttori del Paese di energia elettrica. L’annuncio è dell’azienda che ha raggiunto, tramite la controllata Furukraft, un accordo per un ppa della durata di 10 anni con Skelleftea Kraft. L'accordo, con validità dal primo gennaio 2026, prevede la fornitura di tipo pay as produced di circa 150 GWh annui, per un totale di 1,5 TWh, di energia rinnovabile prodotta dal parco eolico Furuby di Erg, situato nel Sud del Paese. L'impianto ha una capacità installata di 62 MW.



Il commento

Paolo Merli, amministratore delegato di Erg, ha commentato: “Grazie a questo importante accordo con una municipalizzata svedese, Erg rafforza la sua strategia di stabilizzazione dei ricavi e conferma la leadership nel mercato dei ppa, strumenti fondamentali per la vendita dell'energia in un contesto caratterizzato da elevata volatilità dei prezzi. Questo accordo si aggiunge ai pppa firmati dal 2021 con primarie controparti e porta a oltre 3,8 TWh la quota annua di energia rinnovabile securizzata dal gruppo”.