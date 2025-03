A colloquio con il country manager dell’azienda. Il modello di business e la partnership con agricoltori e territori. Le tecnologie: strutture fotovoltaiche che modulano la luce solare, sistemi di monitoraggio avanzati per suolo e colture, soluzioni per una gestione idrica più efficiente.

di Luca Gringeri

Italo Rubeo, country manager di Dvp Solar, descrive ai lettori di e-gazette la visione e i progetti dell’azienda, protagonista nel campo dell’agrivoltaico avanzato. Con un modello di business integrato e un impegno concreto verso la sostenibilità, Dvp Solar si pone come partner per agricoltori e territori, dimostrando che energia rinnovabile e agricoltura possono non soltamto coesistere, ma anche generare valore reciproco. Ne abbiamo parlato con lui in occasione di Key The Energy Transition Expo che si è svolto nelle settimane scorse a RiminiFiera.



Rubeo, ci dia una visione per il futuro: energia e agricoltura possono procedere in sinergia?

La nostra missione è contribuire alla transizione energetica creando impianti agrivoltaici che siano un beneficio sia per la produzione di energia pulita sia per il settore agricolo. La filosofia di Dvp Solar si fonda su un approccio olistico: dall’individuazione dei siti alla progettazione – che integra la componente agricola con quella energetica – fino alla costruzione e gestione degli impianti. Questo controllo su ogni fase permette di garantire qualità e compatibilità tra le due anime del progetto.



Il 2024 ha segnato un traguardo importante per l’azienda, la crescita del 45% di Dvp Solar.

Lo abbiamo raggiunto grazie a un lavoro di squadra coeso, a partnership strategiche con attori locali e al nostro expertise tecnico e normativo.



Quali sfide devono affrontare gli agricoltori, e quali opportunità offre loro l’agrivoltaico?

Fondamentale è stato il dialogo con le comunità e gli agricoltori, che ha permesso di sviluppare soluzioni su misura, rispondendo alle reali esigenze del territorio. Gli agricoltori italiani affrontano oggi sfide complesse: margini di profitto sempre più stretti, la necessità di tecnologie sostenibili, la tutela della fertilità dei suoli – minacciata dal riscaldamento climatico – e una gestione oculata delle risorse idriche. In questo contesto, Dvp Solar si propone come alleato, soprattutto in regioni a forte vocazione agricola come il Lazio. I nostri impianti non si limitano a generare energia pulita: offrono agli agricoltori un contributo economico stabile e migliorano la resilienza delle loro aziende. Grazie a investimenti in innovazione – come il monitoraggio delle colture e l’ottimizzazione delle pratiche agricole – e a un dialogo costante con le comunità locali, i progetti di Dvp Solar portano benefici ambientali, sociali ed economici, riducendo l’impatto sul territorio e valorizzandone le peculiarità.



Andiamo verso il 2030. Che ruolo avranno innovazione e sostenibilità?

Con gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione fissati per il 2030, l’agrivoltaico si candida a diventare una leva strategica per le energie rinnovabili, senza compromettere i terreni agricoli. Dvp Solar guarda al futuro con una pipeline di progetti su larga scala, puntando su tecnologie all’avanguardia: strutture fotovoltaiche che modulano la luce solare, sistemi di monitoraggio avanzati per suolo e colture, e soluzioni per una gestione idrica più efficiente. L’innovazione è il nostro motore. Vogliamo dimostrare che l’energia rinnovabile può essere un’opportunità di crescita per l’agricoltura e i territori. L’obiettivo è chiaro: creare un modello replicabile che coniughi sostenibilità ambientale, economica e sociale, diventando un punto di riferimento nel settore.