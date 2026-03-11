Crisi iraniana, energia distribuita ed esigenze delle imprese al centro dell’ incontro con António Ricciardi, head of client solutions business in Europe di Edp.

di Roberto Bonafini

A pochi giorni dai bombardamenti in Iran e dalla chiusura dello stretto di Hormuz è inevitabile che al Key, la fiera della transizione energetica di Rimini, si sia parlato di equilibri geopolitici e si sia fatto il punto sul futuro delle rinnovabili parlando con i manager internazionali presenti agli stand di Key. E-gazette lo ha fatto, tra gli altri, con António Ricciardi, head of client solutions business in Europe di Edp, la dinamica azienda portoghese presente in tutto il mondo con un occhio di riguardo per il nostro Paese.



Ricciardi, che cosa le suggerisce la crisi iraniana e cosa vede nel futuro?

Mi suggerisce che si ci affidassimo maggiormente alle rinnovabili, come forse accadrà in futuro, i presupposti che hanno portato alla crisi di oggi sarebbero diversi. Vede, noi vendiamo impianti fotovoltaici, spesso realizzandoli direttamente nelle sedi delle imprese e con impianto di stoccaggio, che ne consentono di utilizzare al momento del bisogno. Se il mondo industriale ma anche il settore residenziale decidesse di affidarsi a questo tipo di tecnologie, che sono affidabili e soprattutto non inquinanti, molte delle crisi attuali sui mercati di approvvigionamento avrebbero un impatto diverso.



Largo dunque all’energia distribuita?

Assolutamente sì. Mantiene i costi stabili e senza sorprese rafforzando così la competitività delle imprese e rendendo così un modello energetico industriale di successo. Credo che una maggiore flessibilità e appunto distribuzione possa aiutare le aziende e non solo.



Che cosa chiedono le imprese?

Gli imprenditori vogliono soprattutto una cosa: chiedono principalmente di pagare l’energia il prezzo più basso possibile, perché se non sanno essere competitivi e concorrenziali sul mercato, non si comincia neppure a discutere di soluzioni da sottoporre. Ma hanno bisogno anche di certezze nel tempo, e qui si torna al discorso dell’autoconsumo, ma anche di normative burocratiche. Le segnalo inoltre che in molti sono attenti anche a cercare di ridurre l’impatto della propria attività, più di quanto si pensi.



Un progetto interessante ha riguardato l’anno scorso Caserta.

Nel 2025 abbiamo realizzato il nostro primo impianto solare integrato con storage nel sito industriale di Igat, che è un’azienda specializzata nella produzione di gas tecnici, e si trova a Pignataro Maggiore nella provincia di Caserta. Ha tra l’altro ottenuto un finanziamento dal Pnrr per il suo progetto Green Hydrogen, che produrrà idrogeno verde attraverso un elettrolizzatore alimentato dall'impianto fotovoltaico di Edp. L’impianto solare installato è da 2,5 MWp, è composto da oltre 3.400 moduli fotovoltaici installati presso le strutture e genererà circa 3,5 GWh di energia all’anno. Parallelamente, il sistema di stoccaggio ha una capacità installata di 1 MWh.



E c’è anche il progetto nei punti vendita Decathlon.

Abbiamo installato moduli fotovoltaici 2,4 MW di capacità solare sui tetti dei negozi Decathlon a Como, Vercelli, Novara, Voghera (Pavia), Moncalieri (Torino), Grugliasco (Torino), Reggio Emilia, Curtatone (Mantova), Bassano del Grappa (Vicenza), Livorno, Perugia, Tor Vergata (Roma), Casoria (Napoli), Corigliano (Cosenza) e Catania. Gli impianti solari sui tetti delle strutture Decathlon in Italia offrono vantaggi tangibili, riducendo l'esposizione alla volatilità del mercato elettrico e ottimizzando i costi operativi a lungo termine. In Italia, dove la domanda di energia commerciale è elevata e in alcune regioni persistono vincoli di rete, la generazione distribuita è una soluzione chiave per promuovere un modello energetico più efficiente e flessibile.



È convinto anche lei che il motore futuro della domanda energetica sia l’intelligenza artificiale con i data center?

Guardi, io non so quanto aumenteranno i consumi nei prossimi anni, forse grazie ai data center, ma l’elettrificazione della società è un altro dato ineluttabile, così come la mobilità. Di una cosa sono sicuro: l’unico player energetico pulito pronto a questa sfida sono le rinnovabili.