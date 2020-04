Introdotte semplificazioni nel processo di gestione dei Contratti per agevolare l'accesso degli Operatori al meccanismo

Sono online sul sito del GSE le nuove Regole Tecniche di funzionamento per il calcolo della Mancata Produzione Eolica (MPE). Saranno in vigore dal 1° luglio 2020 e porteranno importanti semplificazioni nel processo di gestione dei Contratti, agevolando l'accesso degli Operatori al meccanismo e garantendo maggior trasparenza informativa.

In attuazione delle previsioni della Delibera 195/2019/R/efr del 21 maggio 2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), i singoli Operatori, per ciascuna Unità di Produzione potranno, dunque, delegare un soggetto terzo, incluso il Produttore, a svolgere le attività funzionali all'erogazione dei corrispettivi previsti e a inserire/avere accesso alle informazioni richieste nel Portale dedicato.



Saranno, inoltre, ridotti i tempi di presentazione delle istanze attraverso la dematerializzazione della documentazione e l'estrazione dei dati tecnici già inseriti nelle Convenzioni stipulate in precedenza, in caso di variazione dell'Utente del Dispacciamento. Per ulteriori chiarimenti, alla sezione “Mancata Produzione Eolica" del sito istituzionale del GSE è disponibile il testo integrale delle nuove Regole Tecniche di Funzionamento, accompagnato da un documento di sintesi delle principali novità introdotte e della gestione operativa del periodo transitorio di migrazione dal vecchio al nuovo portale.