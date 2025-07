Il sindaco di Masi Torello ha bocciato la richiesta di un impianto in un’area di 9 ettari. Dietro il progetto una società di Treviso. I motivi sono quelli soliti: svilupperà troppo traffico pesante e un altro impianto è già presente in paese.

Il sindaco di un piccolo comune che si trova a metà strada tra Ferrara e i lidi ferraresi, Masi Torello, dice no all’ipotesi di una nuova centrale biometano in paese. La storia la leggiamo su Il resto del Carlino. Il primo cittadino della località, poco più di duemila anime, Samuele Neri (eletto con una lista civica “Insieme per il futuro”) ha manifestato ai cittadini nel corso di un’assemblea pubblica la netta contrarietà di tutta l’amministrazione municipale all’iniziativa. Tra l’altro pare che il no unisca maggioranza ma anche opposizione in comune. All’origine della scelta incide forse anche il fatto che in un territorio così limitato esiste già da anni un altro impianto analogo.



Il perché del no

L’iniziativa è di una società di Treviso. La zona prescelta, fuori dal centro abitato, in un’area di circa 9 ettari di terreno ora coltivato, si trova a ridosso della superstrada che da Ferrara arriva al mare, quella dei Lidi. Il primo cittadino ha subito dichiarato la convinta e ferma contrarietà dell’amministrazione comunale alla realizzazione del progetto, spiegando che tali impianti, che a suo dire non producono energia realmente pulita, siano fonte di svariate problematiche, la più evidente delle quali consiste nel cospicuo aumento di traffico veicolare pesante (trattori e autoarticolati), dovuto alla necessità di fornire all’impianto le ingenti quantità di prodotti agricoli dai quali si produce il metano, con evidente aggravio di immissioni nocive in atmosfera e pericolo per la circolazione, tanto più, in considerazione delle caratteristiche della rete stradale locale, non pensata per affiancare un simile aumento di traffico.

Il sindaco Neri ha espresso particolare soddisfazione nell’apprendere come anche il gruppo di minoranza, la lista civica Masi al Centro abbia argomentato la contrarietà all’impianto, così, che l’amministrazione comunale si possa presentare unita e coesa di fronte a un tema tanto importante per l’intero paese.