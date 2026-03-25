La presidente del Consiglio nelle comunicazioni che hanno preceduto il Consiglio europeo ha detto tra l’altro che gli impianti eolici sono “antieconomici a 200 euro a megawattora”. Sì alle rinnovabili ma “no a bollette di famiglie e imprese gonfiate oltremodo da incentivi oggettivamente troppo generosi”.

Chissà se dopo l’esito del referendum sarà diventata più prudente nell’esprimersi. Proprio negli ultimi giorni della campagna, leggiamo su Unione Sarda, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oltre ad attaccare giudici e stupratori, ha tuonato anche contro l’eolico offshore. Nel suo intervento a Palazzo Madama riguardante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo - che si è poi svolto il 19 e 20 marzo scorsi – nel parlare dei temi riguardanti l’energia la premier Giorgia Meloni ha detto tra l’altro che l’eolico offshore “costa troppo” e bisogna farne a meno.



Incentivi troppo generosi

Quindi ha aggiunto: “Su quello che riguarda le rinnovabili, siamo intervenuti sulle enormi speculazioni che si nascondono dietro l’adozione di queste tecnologie quando i costi della decarbonizzazione si trasformano in rendite a favore di impianti in molti casi già pagati dalle bollette dei consumatori, così come, allo stesso modo, non si possono, dal nostro punto di vista, addebitare agli italiani tecnologie che non sono mature e che sono caratterizzate da costi elevatissimi, ad esempio per l’eolico offshore che da solo sarebbe costato oltre 200 euro a megawattora”, ha detto Meloni senza tentennamenti. “Quindi sì alle rinnovabili – questa è la linea del Governo – ma no a bollette di famiglie e imprese gonfiate oltremodo da incentivi oggettivamente troppo generosi”.