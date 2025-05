Sono entrati in esercizio ben 14 nuovi impianti di accumulo superiori a 10 MWh. Al 31 dicembre 2024 risultano installati 733.666 sistemi di storage, per una potenza complessiva di 5.565 MW e una capacità massima di 12.942 MWh. Tutti i dati dell’Osservatorio.

Diminuiscono gli impianti installati , soprattutto nel residenziale, mentre cresce in modo significativo la capacità complessiva connessa alla rete grazie all’utility scale (i grandi impianti, oltre il MWh). È questo il quadro del rapporto “Osservatorio sistemi di accumulo” di Anie Confindustria che mostra il trend delle installazioni di energy storage in Italia registrati dal sistema Gaudì di Terna per l’anno 2024.



I numeri

Nel 2024, il settore residenziale degli accumuli associati al fotovoltaico (con capacità inferiore ai 20 kWh) ha registrato un calo significativo rispetto all’anno precedente: -29% nel numero di impianti, -33% in capacità e -32% in potenza. Anche il segmento commercial & industrial - che comprende impianti tra 20 kWh e 1 MWh - chiude l’anno in calo: -26% in numerosità, -16% in capacità e -34% in potenza rispetto al 2023. Un rallentamento netto, soprattutto dopo un avvio del 2024 positivo in linea con i dati dei mesi precedenti, bruscamente interrotto dalle fine del superbonus e dall’incertezza legata al Piano industria 5.0. In controtendenza il segmento utility scale (oltre 1 MWh), che ha segnato una crescita esponenziale: la capacità installata è passata da 507 MWh nel 2023 a 3.359 MWh nel 2024, mentre la potenza installata è salita da 222 MW a 851 MW. Nel 2024 sono entrati in esercizio ben 14 nuovi impianti di accumulo superiori a 10 MWh stand-alone, tra cui 2 di circa 800 MWh ciascuno. Queste 14 nuove installazioni dovute alle aste del Capacity Market hanno portato in rete complessivamente 3.310 MWh di capacità e 811 MW di potenza.



Analisi di mercato

I sistemi di accumulo utility scale si stanno diffondendo sempre più grazie alle aste del capacity market di Terna, a cui si affiancherà - a partire dal 2028 - anche la prima asta del MACSE. Si tratta di due meccanismi diversi con modalità di utilizzo dell’asset e remunerazioni differenti. Analizzando gli esiti delle aste del capacity market si può osservare che i sistemi di accumulo si stanno progressivamente affermando tra le tecnologie più competitive dei nuovi impianti, arrivando a coprire, nell’ultima asta, il 95% della potenza aggiudicata. Un altro aspetto interessante concerne il parametro del prezzo di aggiudicazione, in costante riduzione: dai 75.000 €/MW/anno dell’asta madre 2022 ai 47.000 €/MW/anno dell’asta madre 2027, valore equivalente a quello degli impianti termoelettrici esistenti, a testimonianza della competitività della tecnologia degli accumuli.



Analisi dati cumulati al 2024

Al 31 dicembre 2024 risultano installati 733.666 sistemi di accumulo (sda), per una potenza complessiva di 5.565 MW e una capacità massima di 12.942 MWh.

La tecnologia più diffusa continua ad essere quella a base di litio (99,6% del totale).

La quasi totalità (92%) dei sistemi è di taglia inferiore ai 20 kWh con una netta prevalenza dei sistemi di capacità compresa tra 10 e 15 kWh (37%) e di quelli con capacità tra 5 kWh e 10 kWh (36%).

Il 99% dei sda ha taglia di potenza inferiore ai 20 kW, tra questi la maggior parte ha una taglia inferiore ai 10 kW (92%). La principale configurazione utilizzata per i sistemi di accumulo è quella “lato produzione” che ricopre il 95% del totale, mentre “lato post produzione” raggiunge solo il 5%.

Il 99,9% dei sda risulta abbinato ad un impianto fotovoltaico, di cui il 98,9% di taglia residenziale.

La Lombardia è la regione con il maggior numero di sistemi installati (128.411 sda per una potenza di 862 MW e una capacità di 1.821 MWh), seguita dal Veneto (89.487 sda per 613 MW e 1.432 MWh) e dall’Emilia-Romagna (68.535 sda per 553 MW e 1.372 MWh).



Analisi 2024

Nel 2024 le installazioni di sistemi di accumulo ammontano a 209.112 unità, con una potenza di 2.113 MW e una capacità di 5.921 MWh, registrando un calo del 29% nel numero degli impianti, una sostanziale stabilità della potenza installata e un incremento del 41% nella capacità complessiva rispetto al 2023. Analizzando la tipologia di configurazione, nel 2024 si conferma il trend precedente con il 97% del numero di nuove installazioni provenienti dalla configurazione “lato produzione”, mentre la configurazione “lato post produzione” contribuisce solo per il 3%. Se guardiamo, invece, alla distribuzione percentuale per potenza, il 62% è in configurazione “lato post produzione” e il restante 38% nella configurazione “lato produzione”. Anche per la capacità complessiva, prevale la configurazione post produzione (53%), seppur con un divario meno marcato rispetto alla produzione (47%). Nel confronto tra il 2024 e il 2023, Sardegna, Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia e Friuli Venezia Giulia registrano un andamento positivo in termini di potenza e capacità complessiva degli impianti di accumulo. In queste regioni, infatti, si è concentrata la maggior parte delle installazioni di impianti utility scale. Si rileva invece un calo nel numero dei sistemi di accumulo in quasi tutte le regioni, ad eccezione delle Marche e del Friuli Venezia Giulia. A livello nazionale, il numero complessivo di sda diminuisce del 32% rispetto all'anno precedente. Nonostante il calo numerico, l’incremento della capacità complessiva è significativo: +41%.



Congiuntura e tendenziale

Nel quarto trimestre 2024 le installazioni hanno registrato, nel confronto con il terzo trimestre dell’anno, i seguenti valori: -7% in numero, -24% in potenza e -33% in capacità. La performance negativa del numero di installazioni conferma il trend in decrescita del segmento residenziale, mentre la diminuzione della capacità è da considerarsi fisiologica dopo il picco storico di 1.960 MWh raggiunto nel terzo trimestre del 2024.

Rispetto al quarto trimestre 2023, le installazioni del quarto trimestre 2024 risultano in calo sia in numero sia in potenza (-43% in numero, -18% in potenza), mentre risultano stabili i valori relativi alla capacità (+2%).