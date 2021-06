Prosegue la crescita del fotovoltaico nel 2021, che innalza la media mensile del 2020 di 47 MW. Le installazioni solare fino a 1 MW sono il 96% del totale

Sono aumentate le nuove installazioni di fotovoltaico, eolico e idroelettrico, che hanno raggiunto complessivamente 181 MW di potenza (+2% rispetto al 1° trimestre 2020) con andamenti diversificati: positivo fotovoltaico (+32%) e negativi per l’idroelettrico (-79%%) ed eolico (-31%). C’è da considerare, però, che il consistente incremento del fotovoltaico è da attribuirsi parzialmente anche agli effetti del lockdown di marzo 2020. A dirlo sono i dati l’Osservatorio FER realizzato da ANIE Rinnovabili, associazione di ANIE Federazione, sulla base dei dati Gaudì di Terna.



Fotovoltaico

Prosegue la crescita del fotovoltaico nel 2021, che innalza la media mensile del 2020 di 47 MW portandola a 50,5 MW. Le regioni che hanno registrato il maggior incremento in termini di potenza sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto, mentre quelle con il maggior decremento sono Campania, Liguria, Marche e Sicilia. Le installazioni di potenza inferiore ai 10 kW costituiscono il 35% della capacità totale, mentre quelle di potenza sino ad 1 MW sono il 96% del totale. Gli impianti di taglia superiore a 1 MW sono quattro, di cui solo uno nella provincia di Parma con 3,4 MW. Complessivamente, sono stati connessi alla rete poco oltre 14.000 impianti. Analizzando nel dettaglio le variazioni tendenziali (2021 vs 2020), in tutti i mesi del 1° trimestre si è registrato un incremento di almeno il 17% con punte del 55%.



Eolico

Complessivamente in calo del 31% rispetto al 2020 il contributo dell’eolico, con 23 MW distribuiti su 8 nuove installazioni. Da segnalare l’attivazione di un solo impianto nel mese di gennaio.

A livello regionale, nel 1° trimestre 2021 solo la Calabria ha registrato un incremento del 33% rispetto al 1° trimestre 2020, conseguito grazie all’attivazione di un solo impianto da 21 MW nella provincia di Cosenza. In tutto il resto del territorio, invece, non si rilevano incrementi. Per quanto riguarda la diffusione territoriale, la maggior parte della nuova potenza connessa (96%) è localizzata nelle regioni del sud Italia.



Idroelettrico

L’idroelettrico, nel 1° trimestre 2021, è il comparto rinnovabile che ha conseguito il peggior risultato, con un decremento del 79% rispetto al 1° trimestre 2020. Dei complessivi 30 nuovi impianti, tutti di potenza inferiore a 1 MW, il 92% è ubicato nel nord Italia. A livello regionale solo il Piemonte ha registrato un incremento del 14% di nuova capacità produttiva rispetto al 1° trimestre 2020.



Analisi congiunturale

Dall’analisi emerge che il fotovoltaico nel Q1 2021 ha conseguito un incremento del +14% rispetto al Q4 2020, in controtendenza al calo precedente; l’eolico interrompe la serie positiva degli ultimi sei mesi del 2020, passando in segno negativo con -25%; si acuisce il trend negativo dell’idroelettrico con un ulteriore -45%. Complessivamente nel Q1 2021 le FER raggiungono comunque un risultato positivo del +4%, grazie al contributo del comparto fotovoltaico.