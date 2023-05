La Giunta ha dato il via libera al bando riservato a parrocchie ed enti ecclesiastici

Approvato dalla Giunta regionale del Friuli Venezia-Giulia il nuovo bando riservato a parrocchie e luoghi di culto per gli incentivi volti alla diffusione di fonti energetiche rinnovabili a sostegno delle spese per l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo di energia elettrica in attuazione della legge regionale del febbraio 2023.



Cosa prevede

A fronte dello stanziamento complessivo di 100 milioni – approvato dall’Amministrazione regionale nei mesi scorsi – e alla già avvenuta pubblicazione dei bandi riservati a persone fisiche e condomini, ora la Giunta ha dato il via libera al bando riservato a parrocchie ed enti ecclesiastici. Si potrà così procedere ad avviare la presentazione di istanze per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia su immobili di proprietà di parrocchie, enti ecclesiastici cattolici e di altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato. Le richieste di incentivi potranno essere avanzate dai proprietari degli immobili o loro rappresentanti o da soggetti, persone fisiche, residenti negli immobili a uso abitativo degli stessi immobili.



Amirante: un nuovo bando

“All’interno della norma regionale – ha illustrato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante – che prevede cento milioni di euro per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia rinnovabile e dopo i bandi già pubblicati nelle settimane scorse, abbiamo approvato un nuovo bando che riguarda parrocchie e luoghi di culto che possono richiedere un finanziamento relativo alle loro proprietà per lavori già eseguiti fino a circa 50 mila euro. Si tratta di un provvedimento a favore della sostenibilità ambientale e della produzione di energia pulita”.