Le richieste di partecipazione possono essere presentate entro il 20 febbraio

Il Gse ha pubblicato il bando della terza procedura competitiva prevista dal DM 15 settembre 2022- misura M2C2-I1.4 del Pnrr “Sviluppo del biometano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare" - alla quale è assegnato un contingente di capacità produttiva disponibile pari a circa 131.893 metri cubi l’ora, comprensivo della quota di capacità produttiva non assegnata con la seconda procedura e della quota di capacità produttiva oggetto di rinunce pervenute per i progetti risultati ammessi in posizione utile nelle precedenti graduatorie.

Le richieste di partecipazione potranno essere presentate, esclusivamente per via telematica, mediante l'applicativo “Sviluppo del biometano" disponibile sul sito del Gse e accessibile dall'Area Clienti, fino alle ore 12:00 del 20 febbraio 2024. Si ricorda che i valori delle tariffe di riferimento e dei costi massimi ammissibili al contributo in conto capitale sono stati aggiornati sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), per tenere conto dell'inflazione media cumulata da ottobre 2021 a novembre 2023 e in applicazione del DL 104/2023 “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici".



Il bando è scaricabile nella sezione Bandi del sito.