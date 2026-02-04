Sono tutti di dimensioni rilevanti gli impianti fotovoltaici, divisi tra Puglia e Sicilia. Per gli eolici si passa invece da Calabria e Basilicata. L’elenco dei via libera del ministero tra novembre e oggi.

Proseguiamo con l’elenco degli impianti autorizzati dal ministero dell’Ambiente nell’ambito della Valutazione Impatto Ambientale (Pniec-Pnrr) e presentati tra novembre e oggi. Se la scorsa settimana abbiamo parlato del solo agrivoltaico, oggi parliamo del via libera agli impianti fotovoltaici ed eolici.



Impianti fotovoltaici

Tra gli impianti fotovoltaici, tutti di grandi dimensioni, è stato autorizzato il Cellere 2 di Iberdrola Renovables Italia, denominato Frutti Antichi Troia, della potenza di 24,6 MW, unito alle opere di connessione alla rete di alta tensione, da realizzarsi nel comune di Troia (Foggia).

Via libera sempre in Puglia per un impianto fotovoltaico su cava non suscettibile di sfruttamento, denominato Pvc001 Ruvo Jazzo de Rei, della potenza di 37 MW, da realizzare nei comuni di Ruvo di Puglia (Bari) e Bitonto (Bari), includente le relative opere di connessione alla rete di alta tensione site anche nel territorio comunale di Terlizzi (Bari). Infine esito positivo per il progetto di un impianto fotovoltaico denominato Mandrazze, di potenza nominale pari a 35 MW da realizzare nel comune di Catania in contrada Mandrazze.



Impianti eolici

Via libera anche a un impianto eolico costituito da 31 aerogeneratori da 4,5 MW, per una potenza complessiva di 139,5 MW e relative opere di connessione alla rete di alta tensione, localizzato nei comuni di Terranova da Sibari, San Demetrio Corone, Spezzano Albanese, Corigliano-Rossano, Santa Sofia D'Epiro e Tarsia in provincia di Cosenza. Via libera anche alle opere connesse (e infrastrutture indispensabili di Terna) relative a un parco eolico denominato Trasversale Lucana per la produzione di energia elettrica, proposto dalle società Serra Carpaneto (ex Pietragalla Eolico).