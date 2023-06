La nuova realtà diventerà uno dei maggiori produttori di energia rinnovabile in Europa, con una capacità installata totale di 4,2 GW e una pipeline di 18 GW

Renantis e Ventient Energy – società controllate da investitori istituzionali di cui Global Infrastructure group di J.P. Morgan Asset Management è advisor – hanno annunciato l’intenzione di unire le forze per formare uno dei maggiori produttori indipendenti di energia rinnovabile in Europa.



Tra i primi nell’eolico onshore

Con una capacità totale installata di 4,2 GW e oltre 200 impianti, la nuova realtà diventerà uno dei primi cinque produttori indipendenti europei di energia eolica a terra. Insieme, le due società detengono un portafoglio diversificato che include impianti di eolico a terra, fotovoltaico e sistemi di accumulo energetico in nove Paesi, tra Europa e Stati Uniti. La pipeline di sviluppo di Renantis e Ventient Energy ammonta a 18 GW e include eolico a terra, eolico marino galleggiante, fotovoltaico, sistemi di accumulo energetico e progetti di idrogeno verde.



La nuova realtà

Combinando la forza di sviluppo di Renantis (ex Falck Renewables) con la straordinaria capacità operativa di Ventient Energy, le due società insieme daranno vita a un'organizzazione che detiene, sviluppa e gestisce un portafoglio diversificato di attività nel settore delle energie rinnovabili. La nuova realtà continuerà a fornire soluzioni personalizzate di gestione dell'energia, gestione degli asset e consulenza tecnica, mantenendo il suo comprovato track record nella fornitura di servizi a clienti del settore industriale e terziario in tutte le fasi della catena del valore. Renantis e Ventient Energy hanno iniziato il processo di integrazione, che punta a una comune operatività dal 2024. Gli oltre 750 dipendenti di Renantis e i 250 di Ventient Energy costituiranno un’unica realtà che si svilupperà su un’ampia scala, fornendo opportunità e competenze diversificate a personale, stakeholder e azionisti. Chiamato a guidare la nuova organizzazione è l’attuale ad di Renantis, Toni Volpe (nella foto).



Cosa fa Ventient

Ventient Energy è un'azienda paneuropea che opera nel settore delle rinnovabili ed è uno dei principali produttori indipendenti di energia rinnovabile in Europa, con 2,8 GW di capacità eolica a terra installata e soluzioni integrate per il mercato dell'energia in 145 località di Belgio, Francia, Germania, Portogallo, Spagna e Regno Unito. Progetti ibridi di eolico e fotovoltaico sono in fase di sviluppo in diversi luoghi della Penisola iberica e la società ha un'ulteriore pipeline di sviluppo ibrido di oltre 1 GW di fotovoltaico.