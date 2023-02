Pianura Padana le offerte delle società di gestione degli impianti agrivoltaici toccano anche i 4mila euro all’ettaro. I dati emersi a un convegno di Fieragricola Tech

Il business dell'agrivoltaico infiamma il mercato degli affitti dei terreni agricoli, con prezzi che si aggirano fra i 2.500 e i 3.500 euro all’ettaro all’anno con contratti minimi di 20 anni. In alcune zone della Pianura Padana le offerte delle società di gestione degli impianti agrivoltaici toccano anche i 4mila euro all’ettaro all’anno con l’automatica rivalutazione dell’Istat, per una durata trentennale. I dati sono emersi nel corso del convegno organizzato da Fieragricola Tech, a Verona, e dedicato ad "Agrivoltaico: stato dell’arte tecnologico, normativa e incentivi. Quali opportunità per il settore agricolo". L’opzione di affittare i terreni per una soluzione combinata di produzione di energia elettrica attraverso pannelli agrivoltaici sospesi e una coltura sottostante è una opzione che gli agricoltori stanno prendendo in considerazione come alternativa alla creazione di associazioni temporanee di impresa, che vedono coinvolte un'impresa agricola, una energetica o un gruppo di imprese dedicate all’agrivoltaico.



Il progetto Symbiosyst

Abbinare fotovoltaico di ultima generazione, intelligenza artificiale e attività agricole per incrementare la produzione da fonti rinnovabili senza ulteriore consumo di suolo, con benefici in termini economici e di tutela del paesaggio, in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica al 2050. È tra l’altro la finalità di un progetto chiamato Symbiosyst, finanziato dal programma europeo Horizon e condotto da 18 partner, tra cui per l’Italia: Enea, Eurac Research (coordinatore), Ef Solare, Convert, Eta Florence Renewable Energy, Centro di Sperimentazione Laimburg e Südtiroler Bauernbund. Il progetto mira a sviluppare soluzioni tecnologiche innovative per migliorare la competitività dell’agrivoltaico in Europa e minimizzare l’impatto su ambiente e paesaggio, promuovendo un agrivoltaico 'su misura' in grado di stimolare iniziative e investimenti. Nell’ambito del progetto saranno attivate reti di sistemi agrivoltaici innovativi e sviluppati prodotti, soluzioni e servizi che verranno poi testati 'in campo', in quattro scenari agricoli differenti in base a localizzazione, clima, dimensione e tipo di colture prodotte. Più nello specifico, Symbiosyst si concentrerà sull'adattamento di moduli fotovoltaici, strutture di montaggio e pratiche di conduzione e gestione standardizzate, conformi alle esigenze specifiche di varie colture agricole, in climi e paesaggi diversi, permettendo alla ricerca scientifica di procedere di pari passo con lo sviluppo di sistemi nuovi, diversificati ed economicamente scalabili.