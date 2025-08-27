Investiti oltre 3mila miliardi ma solo il 25% raggiunge le economie in via di sviluppo: ostacolo principale il capitale troppo caro. L’analisi della Iea.

Sono cresciuti gli investimenti globali nel settore energetico superando la soglia record di 3mila miliardi di dollari. Tuttavia, solo il 25% circa di questi fondi è stato destinato ai paesi emergenti e alle economie in via di sviluppo. In termini reali, si tratta di una flessione rispetto al decennio precedente. Un dato che allarma e che nasce dall’alto costo del capitale, alimentato da rischi (percepiti o reali) che frenano l’afflusso di fondi nei mercati più fragili.



L’osservatorio sul costo del capitale

Per colmare la carenza di dati e stimolare investimenti nelle rinnovabili, l’Agenzia internazionale dell’energia (Aie o Iea) ha creato il Cost of capital observatory, una piattaforma che raccoglie dati empirici sulle condizioni di finanziamento per progetti energetici nei mercati a rischio. L’osservatorio include oltre 1.700 progetti finanziati o sviluppati a livello globale. I dati dell’Osservatorio rivelano un divario netto: il costo del capitale per progetti rinnovabili e batterie nei Paesi Emde (Emerging markets and developing economies) è almeno il doppio rispetto a quello richiesto nelle economie avanzate. Le variazioni dipendono da fattori come tassi di interesse locali e regolamentazioni nazionali, ma il trend generale evidenzia un aumento rispetto al 2023.



Il prezzo delle batterie

Tra le novità più significative dell’edizione 2024: l’inclusione dei progetti idroelettrici e l’estensione del monitoraggio al sudest asiatico, una regione destinata a coprire il 25% della crescita della domanda energetica mondiale entro il 2035. Un’altra evidenza chiave riguarda i progetti di batterie utility-scale, sempre più spesso installate insieme a impianti solari o eolici. Secondo i dati relativi ai progetti approvati tra il 2021 e il 2024, il prezzo delle batterie è crollato di oltre due terzi in dieci anni, grazie a innovazione tecnologica e scala produttiva.

L’integrazione di storage e solare consente di ridurre la variabilità della produzione e di coprire i picchi serali di domanda, migliorando l’affidabilità della rete e favorendo la transizione energetica globale.



Lo studio dell’Aie lo trovi qui

