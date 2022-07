Sono online sul sito del Gse i dati sui consumi. La Lombardia, regione più popolosa del Paese, si conferma quella con i consumi energetici più elevati in valore assoluto

È on line il Rapporto di monitoraggio Fonti rinnovabili in Italia e nelle regioni, che presenta i dati ufficiali sui consumi finali lordi di energia, da fonti rinnovabili (FER) e complessivi, rilevati in Italia, nelle regioni e nelle province autonome italiane tra il 2012 e il 2020.



Cos’è

Il documento è predisposto dal GSE, con il supporto di ENEA, ai sensi del Decreto 11/5/2015 del Ministero dello Sviluppo economico, anche ai fini del monitoraggio degli obiettivi sugli impieghi di fonti rinnovabili assegnati alle regioni dal Decreto Ministeriale 15/3/2012 “Burden sharing".

In linea con il dato nazionale, nella maggior parte delle regioni e province autonome la quota dei consumi energetici complessivi coperta da FER risulta, nel 2020, superiore agli obiettivi assegnati.



I dati regionali

Si conferma anche per il 2020 il primato della Valle d'Aosta, che copre con le rinnovabili più del proprio consumo energetico complessivo di energia (105%), seguita dalla Provincia di Bolzano (68%), dalla Basilicata (52%) e dalla Provincia di Trento (47%). La Lombardia, regione più popolosa del Paese, si conferma quella con i consumi energetici più elevati in valore assoluto, sia da fonti rinnovabili che complessivi. In tutte le Regioni, nel 2020, si è registrata una contrazione dei consumi rispetto all'anno precedente, principalmente a causa della pandemia. Il documento è disponibile nella sezione Statistiche del sito istituzionale GSE.