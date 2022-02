Le parole del ministro della transizione ecologica in audizione. In caso di contrasti con il ministro della Cultura Franceschini sulle rinnovabili, la questione sarà risolta collegialmente

“Abbiamo deciso con il ministro della Cultura Dario Franceschini che quando non si trova un accordo portiamo in Consiglio dei ministri la questione con il potere sostitutivo”. Lo ha detto – secondo EnergiaOltre - il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, ascoltato alla Camera in merito allo stato di attuazione del PNRR. Nel mirino ci sono in effetti la bellezza di 2,5 GW di potenza rinnovabile che hanno oggi parere negativo da parte del ministero della Cultura e sui quali, secondo Cingolani, “a breve avremo una nuova riunione del Consiglio dei ministri per sbloccarli: al momento i documenti sono alla presidenza del Consiglio per la valutazione”.

L’andamento delle aste

Sulle aste di nuova capacità elettrica con il Fer 1, Cingolani ha aggiunto che “ci sono 3 GW da bandire nel primo semestre”, mentre “a gennaio sono stati aggiudicati 1,8 GW: molto bene, se consideriamo le precedenti aste”, ha detto il ministro. “Sono contento per il miglioramento relativo, ma non per il valore assoluto, perché a bando c’erano 2,5 GW, ma stiamo vedendo il miglioramento di tutta la pipeline autorizzativa e contiamo di avere un’offerta superiore alla domanda”.