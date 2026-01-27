Eletto dall’assemblea degli azionisti nel marzo 2023 e confermato nel luglio dell'anno successivo, lascerà l'incarico dal primo febbraio per motivi strettamente personali a un anno dalla scadenza naturale.

Paolo Arrigoni alla fine di gennaio lascerà la presidenza del Gestore dei Servizi energetici. Ha rassegnato le proprie dimissioni da Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, a un anno dalla scadenza naturale del mandato, prevista in occasione dell'approvazione del Bilancio d'esercizio 2026. Come precisato dallo stesso Arrigoni, le dimissioni, che decorrono a partire dal 1° febbraio 2026, sono state rese per motivi strettamente personali.

Insediato il 9 marzo 2023, è stato riconfermato il 31 luglio 2024 dall'assemblea degli azionisti del GSE, insieme all'AD Vinicio Mosè Vigilante, garantendo continuità alla strategia dell'ente.



Ecco il messaggio lasciato sul suo account facebook.

“Dopo quasi 3 anni di mandato e molti traguardi raggiunti assieme, dal 1° febbraio 2026 lascerò la Presidenza del Gestore dei Servizi Energetici.

La decisione non è stata facile, ma è arrivato il momento di intraprendere nuove sfide professionali.

Ringrazio i colleghi del CdA e i membri del Collegio Sindacale, con i quali vi è stata da subito e costantemente piena armonia e totale condivisione nelle scelte strategiche che hanno fatto evolvere il ruolo del GSE a soggetto centrale, motore e abilitatore della transizione energetica al servizio del Paese. E questo è molto importante.

Ringrazio sentitamente tutto il personale, a partire dal mio staff, una squadra di donne e uomini, molti giovanissimi, oltre 700 persone che, in questi quasi tre anni alla guida del GSE, ho osservato operare quotidianamente, apprezzandone competenza, responsabilità, passione, spirito innovativo e profondo senso delle Istituzioni: valori non comuni, che conserverò con stima e riconoscenza.

Oggi il GSE ha un volto nuovo, riconosciuto da molti. Non è più percepito come un ostacolo burocratico allo sviluppo dell’efficienza energetica e delle rinnovabili, ma come un alleato prezioso al servizio di cittadini, imprese, operatori, associazioni e Pubbliche Amministrazioni.

Insieme abbiamo lavorato e investito per rafforzare il dialogo con il territorio, diffondere la cultura della sostenibilità, colmare la distanza con i nostri interlocutori, migliorare l’accessibilità agli strumenti di sostegno per la transizione energetica e consolidare il ruolo del GSE come partner tecnico affidabile ed efficiente del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Governo.

Un sentito grazie ai Ministri Giorgetti e Pichetto Fratin per la fiducia accordata nell’avermi indicato alla Presidenza del GSE”.

