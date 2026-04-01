Sono soprattutto in Sicilia e Puglia gli impianti agrivoltaici che hanno ricevuto il via libera dal ministero dell’Ambiente nell’ambito della Valutazione Impatto Ambientale. Ma anche in Basilicata, Lazio e Sardegna.

Proseguiamo con l’elenco degli impianti autorizzati dal ministero dell’Ambiente nell’ambito della Valutazione Impatto Ambientale (Pniec-Pnrr) tra febbraio e marzo. Ci occupiamo in questo caso di impianti agrivoltaici che sono concentrati, come spesso capita, in Sicilia e Puglia. Altri impianti sono presenti in Sardegna, Lazio, Basilicata, Toscana, Marche ed Emilia.



Impianti in Sicilia

Sono numerosi gli impianti agrivoltaici autorizzati fino alla metà di marzo in Sicilia. Partiamo dal più grande in termini di potenza: si tratta del progetto di un impianto fotovoltaico, denominato Mineo, della potenza di picco pari a 263 MWp, e delle relative opere di connessione in elettrodotto, da realizzare nei comuni di Aidone (Enna), Mineo (Catania) e Ramacca (Catania). Molto grande anche l’impianto Bordonaro, della potenza di 130 MW e delle relative opere di connessione alla rete di alta tensione, da costruire nei comuni di Gangi (Palermo), Enna (Enna), Calascibetta (Enna) e Villarosa (Enna). Così come Conche dell'Oro, da 80 MW, da costruire nei comuni di Monreale (Palermo), Poggioreale (Trapani) e Gibellina (Trapani). A seguire gli altri impianti siciliani in ordine di autorizzazione più recente. Via libera al progetto agrivoltaico denominato Grillo da 53,97 MW e alle relative opere di connessione alla rete di trasmissione, da realizzare nei comuni di Mazara del Vallo (Trapani) e Marsala (Trapani); sì anche al progetto di Buseto Palizzolo (Trapani) da 27,65 MW; Altobrando, sito in agro di Caltagirone (Catania), con potenza nominale di 39.76 MW; Lentini1 di potenza pari a 60,01 MW e delle relative opere di connessione alla rete, da costruire nei Comuni di Lentini (Siracusa) e Palagonia (Catania); Varna Solar, da 45,02 MW e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione da realizzare nel comune di Belpasso (Catania) e nel comune di Catania; Licata, della potenza di 68,05 MW e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione, da realizzare nei comuni di Licata e Campobello di Licata (Agrigento); Raddusa, con relative opere di connessione alla rete di trasmissione, della potenza di 58,95 MW, integrato ad un sistema di accumulo da 20 MW, da realizzare nei Comuni di Raddusa (Catania) e Ramacca (Catania); un impianto da 36,77 MW in località Mulinello, ricadente anche nel comune di Assoro (Enna). E sempre in zona, da 42,79 MW in località Calderari, ricadente anche a Leonforte (Enna); Pecciapertosa, della potenza complessiva di 22,57 MW, nei comuni di Castronovo di Sicilia e Lercara Friddi (Palermo); altro impianto da 49,75 MW, e delle rispettive opere di connessione alla rete di trasmissione, da realizzare nel comune di Aidone (Enna), in località Casalgismondo Soprano; Favara 2, della potenza di 65,102 MW e delle relative opere, da realizzare nel comune di Favara (Agrigento); e, infine, il progetto di un impianto agrivoltaico, della potenza di 35,42 MW, da realizzare nel comune di Regalbuto (Enna), Loc. Sparagnogna.



Impianti in Puglia

Molti gli impianti agrivoltaici autorizzati anche in Puglia. Il principale è il progetto della potenza di 83,62 MW e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione, da realizzare nel comune di Apricena (Foggia); rilevante anche Lucera, di potenza pari a 75,49 MWp, e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione, da realizzare nei comuni di Lucera (Foggia) e Troia (Foggia). Tra gli altri sono segnalati: Calabrese, con potenza di picco pari a 35,55 MW, integrato con un sistema di accumulo da 16 MW, da costruire nel comune di Nardò (Lecce); Caprarica 1 della potenza di 51,97 MW e delle opere di connessione alla rete di trasmissione nei comuni di Caprarica di Lecce, San Donato di Lecce, Soleto e Galatina (Lecce); un impianto agrivoltaico, della potenza di 42,334 MW e delle relative opere di connessione, da costruire nei comuni di Salice Salentino (Lecce), Guagnano (Lecce), San Pancrazio Salentino (Brindisi) ed Erchie (Brindisi);

Fog08 - Pezza Quaranta, della potenza di 37,253 MW e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione, da realizzare nel comune di Foggia (Foggia); impianto AEPV-C01 , della potenza di 64,9 MW e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione, da costruire nel comune di Brindisi; un impianto da 49,91 MW combinato con sistema di accumulo, da realizzarsi nel comune di Manfredonia (Foggia), in località Panetteria del Conte; il progetto di un impianto agrivoltaico della potenza di 16,63 MW e relative opere di connessione, da realizzare nei Comuni di Brindisi e Cellino San Marco (Brindisi); il progetto di un impianto agrivoltaico, della potenza di 20,44 MW e delle relative opere di connessione alla rete, da realizzare nei comuni di Veglie, Salice Salentino (Lecce); il progetto di un impianto agrivoltaico, della potenza di 34,095 MWp, e delle relative opere da costruire nel comune di Cellino San Marco (Brindisi); Romanazzi, di potenza 46,65 MW e delle relative opere di connessione alla rete in zona agricola del comune di Castellaneta (Taranto), in località Papatonno.



Impianti in Basilicata, Lazio, Sardegna e tutti gli altri

Altri impianti autorizzati sono concentrati in alcune regioni. Si segnalano in Basilicata il progetto integrato agrivoltaico denominato Masseria Glionna: con la riattivazione di una azienda zootecnica dismessa e la realizzazione di una centrale fotovoltaica di potenza nominale pari a 19,9980 MW con le relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei comuni di Pomarico (Matera) eFerrandina (Matera); Spinamara Sottana, della potenza nominale di 19.95 MW, e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione, da costruire nel territorio del comune di Montemilone (Potenza).

Nel Lazio, invece, via libera all’impianto Velletri-Lazzaria della potenza di picco pari a 43,65 MWp e potenza in immissione di 41,58 MWac integrato con un sistema di accumulo da 40 MW, da realizzare nel comune di Velletri, città metropolitana di Roma. Ma anche a Borgo Piave, nell'area industriale di Latina (Latina), mediante realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato Pontina Solis e delle relative opere di connessione all’alta tensione, della potenza nominale di 30,05 MW.

Passando in Sardegna, esito positivo per il progetto di un impianto fotovoltaico della potenza di 10,42 MW, successivamente ridotta a 10,16 MWp, e delle relative opere di connessione alla rete di alta tensione, da realizzare nei comuni di Villanova Truschedu e Ollastra (Oristano); via libera anche all’impianto denominato F-Sassa della potenza di 30,157 MWp da realizzare nel comune di Sassari (Sassari).

Chiudono l’elenco in Emilia, l’impianto Quistella avente potenza nominale di 56,54 MWp, integrato con un sistema di accumulo BESS da 5 MW e relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione, da costruire nel comune di Carpi (Modena); in Toscana, Greppo, di potenza pari a 26,60 MWp e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione, da realizzare nei comuni di Montepulciano (SI) e Cortona (AR). Nelle Marche, infine, autorizzato il progetto di un impianto agrivoltaico di potenza massima pari a 41,54 MWp con sistema di accumulo elettrochimico di potenza pari a 20 MW per 4 ore e relative opere di connessione nel comune di Chiaravalle (Ancona).