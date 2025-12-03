F2i Sgr conferma il ruolo di azionista di maggioranza con una partecipazione del 62% circa, il fondo statunitense Sixth Street detiene il 38% circa. Insieme fanno più di un milione di clienti.

È stata perfezionata l’operazione di integrazione tra Sorgenia ed Ef Solare Italia: nasce una realtà da 6GW di potenza complessiva.



L’operazione

L'operazione consente a Sorgenia di integrare gli asset rinnovabili di Ef Solare Italia, Renovalia, Renovalia Tramontana e le competenze tecniche di Scs Ingegneria.

F2i Sgr conferma il ruolo di azionista di maggioranza con una partecipazione del 62% circa, il fondo statunitense Sixth Street detiene il 38% circa. Crédit Agricole conserva quote di minoranza in Ef Solare Italia e Renovalia Tramontana.

Il gruppo diventa il primo operatore italiano nella produzione fotovoltaica con oltre 940 MW in esercizio nel Paese, mantenendo al contempo una capacità termoelettrica essenziale per la stabilità e l'equilibrio del sistema elettrico nazionale.

Ef Solare Italia porta competenze e leadership nello sviluppo di soluzioni agrivoltaiche innovative e sostenibili, che si integrano nei territori valorizzando il settore primario. La potenza installata complessiva del gruppo supera oggi i 6 GW. Il piano industriale prevede un importante sviluppo di impianti fotovoltaici, eolici e batterie di accumulo per oltre 5 GW in Italia e Spagna. Parallelamente, sono previsti interventi di miglioramento tecnologico e valorizzazione per l'attuale portafoglio di impianti rinnovabili e per le centrali a ciclo combinato.



Il commento dell’ad

Per l'amministratore delegato di Sorgenia, Michele De Censi, "l'integrazione dà vita a una piattaforma che rappresenta una risposta concreta al cambio di paradigma del mercato e si candida a essere leader nella transizione energetica del Paese. La strategia adottata rafforza la solidità finanziaria, la sostenibilità economica e la competitività dell'azienda nei mercati in crescita. Abbiamo realizzato un modello industriale che assicura flessibilità gestionale e rapidità di adattamento a dinamiche in costante evoluzione, concepito per gestire le crescenti complessità del settore in modo efficace e per offrire soluzioni sostenibili e vantaggiose. Sorgenia conferma dunque il proprio impegno a perseguire risultati di eccellenza, proseguendo su una traiettoria di crescita stabile e di lungo periodo grazie al supporto di azionisti solidi e qualificati".