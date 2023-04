Stando ai dati dell’Energy Information Administration il sorpasso è stato guidato da fattori economici: negli ultimi dieci anni il costo della produzione di energia eolica è sceso del 70% mentre quello per il solare è sceso del 90%

Per la prima volta negli Stati Uniti la produzione di energia rinnovabile nel 2022 ha superato quella da carbone. Lo ha annunciato la U.S. Energy Information Administration (EIA, l'agenzia statistica e analitica del Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti d'America).



Soprattutto in California

Il sorpasso è stato trainato dal solare e dall'eolico che hanno contribuito al 14% dell'energia prodotta a livello domestico. Le rinnovabili hanno anche superato il nucleare confermando il trend dell'anno scorso. Secondo i dati, la California ha prodotto il 26% di energia solare, seguita dal Texas con 16% e il nord Carolina con l'8%. Il Lonestar State è invece in testa per quanto riguarda la produzione di energia eolica con il 26%, al secondo posto c'è l'Iowa con il 10% e l'Oklahoma con il 9%.



Costo sceso del 90%

Gregory Wetstone, presidente e amministratore delegato di American Council on Renewable Energy, ha spiegato che l'aumento della produzione di energia rinnovabile è guidato da fattori economici. "Negli ultimi dieci anni il costo della produzione di energia eolica è sceso del 70% mentre quello per il solare è sceso del 90%". Egli ha poi aggiunto che attualmente l'energia da rinnovabili è la fonte più conveniente di nuova elettricità nel Paese. L'Energy Information Administration stima che la produzione da eolico aumenterà dall'11% al 12% nel 2023, il solare dal 4% al 5%, la produzione di energia da gas naturale rimarrà invariata al 39% mentre quella da carbone passerà dal 20% al 17%.