In cinque anni la loro quota nella Ue è cresciuta dal 20% al 30%. mentre i fossili sono scesi dal 37% al 29%. Il peso del fotovoltaico. Il rapporto di Ember.

Per la prima volta nella storia della Ue l'energia elettrica prodotta da eolico e fotovoltaico ha superato quella garantita dalle fonti fossili. Lo rende noto un rapporto pubblicato da Ember, un think tank specializzato in temi ambientali.



I numeri

Più nel dettaglio, sole e vento hanno prodotto nel 2025 il 30% dell'elettricità dell’Unione europea contro il 29% di quella ottenuta con l'utilizzo di carbone, gas e altri combustibili. Nel 2025 eolico e solare hanno superato i fossili in 14 dei 27 Paesi. In cinque anni la loro quota nella produzione elettrica Ue è cresciuta dal 20% (2020) al 30% (2025), mentre i fossili sono scesi dal 37% al 29%. Idroelettrico e nucleare sono rimasti stabili o in lieve calo.

Il sorpasso di eolico e solare sui fossili nel 2025 è dovuto soprattutto al solare, cresciuto più di un quinto (+20,1%) per il quarto anno consecutivo e balzato al 13% della produzione di elettricità Ue nel 2025, un nuovo record positivo, superando carbone e idroelettrico. Nel 2025, la produzione elettrica da solare è cresciuta in ogni paese dell’Ue rispetto al 2024 grazie soprattutto a nuove installazioni. Il solare ha fornito oltre un quinto dell’elettricità prodotta in Ungheria, Cipro, Grecia, Spagna e Paesi Bassi. In Italia, la generazione solare ha raggiunto il 17% della produzione elettrica. Le rinnovabili hanno generato il 48% dell’elettricità Ue nonostante condizioni meteo atipiche che hanno causato un calo dell’idroelettrico, del 12%, e dell’eolico, del 2%, ma hanno favorito il solare.

L’eolico resta la seconda fonte elettrica Ue, al 17%, e ha prodotto più elettricità del gas.



Leggi il rapporto di Ember:

https://ember-energy.org/latest-insi...