La produzione solare è aumentata del 21% per circa 15 TWh, a fronte di un calo della fonte fossile. L’eolico è la principale fonte di elettricità anche se in calo rispetto al 2024. I dati del Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems di Friburgo.

Nel 2025 in Germania l’energia solare per la prima volta nella storia energetica del Paese ha superato la lignite come fonte di produzione di energia elettrica, passando dal terzo al secondo posto alle spalle della sola energia eolica e portando la produzione complessiva da rinnovabili al 55,9%. Lo rende noto – leggiamo in un articolo di Green Report - il Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems il più grande istituto di ricerca solare in Europa, con sede a Friburgo. L’anno appena concluso è stato positivo in particolare per il calo dei consumi di lignite parzialmente assorbito dal ricorso al gas naturale, comunque in crescita, dalle rinnovabili e da una diminuzione dell’import dall’estero.



Il primato dell’eolico

L’energia eolica ha conquistato il primo posto come principale produttore netto di energia elettrica. Anche se la produzione è stata inferiore del 3,2% rispetto al 2024, attestandosi a 132 terawattora (TWh) a causa delle condizioni eoliche meno favorevoli. L’energia eolica onshore ha rappresentato circa 106 TWh, mentre quella offshore ha generato circa 26,1 TWh. Nel 2025 sono stati aggiunti 4,5 gigawatt (GW) di nuova capacità eolica onshore, mentre la capacità offshore è aumentata solo di 0,29 GW. Di conseguenza, l’espansione dell’eolico rimane ben al di sotto degli obiettivi fissati dalla Germania. Per il 2025 era prevista una capacità installata di 76,5 GW, ma ne sono stati installati solo 68,1 GW.



Il boom del fotovoltaico

Sono stati invece raggiunti obiettivi più ambiziosi sul fronte dell’energia solare che nel 2025 ha aumentato la produzione del 21%. Gli impianti fotovoltaici hanno generato in Germania lo scorso anno circa 87 TWh di elettricità. Di questi, circa 71 TWh sono stati immessi nella rete pubblica e ben 16,9 TWh sono stati consumati dagli stessi produttori. La produzione totale è aumentata di circa 15 TWh. Alla fine del 2025, la capacità solare installata era pari a 116,8 GW di capacità dei moduli, con circa 16,2 GW di capacità netta aggiunta nel corso dell’anno. Per raggiungere gli obiettivi fissati per il 2026, tuttavia, la capacità fotovoltaica di nuova installazione deve aumentare a 22 GW quest’anno.

Un altro dato particolarmente positivo per Berlino è anche quello riguardante i sistemi di accumulo elettrico. La capacità dei sistemi di accumulo a batteria su larga scala, si legge nel report diffuso dall’Ise, è passata da 2,3 a 3,7 GWh (con un aumento del 60%) nel corso dell’anno.