Convinti di colpire l’arroganza della speculazione e il colonialismo dal continente, i soliti imbecilli danno alle fiamme l’impianto costruito dai cittadini di Viddalba, nel Sassarese. in fumo 5mila moduli. È il quarto attentato in pochi mesi in Sardegna contro un impianto di rinnovabili.

Solenni babbei, convinti di colpire gli speculatori rinnovabili del continente e di difendere la sardolicità, hanno distrutto il parco fotovoltaico costruito dalle comunità sarde con i loro risparmi. Cinquemila moduli fotovoltaici sono stati distrutti dalle fiamme il 9 settembre scorso nelle campagne di Viddalba, nel Sassarese, in un nuovo parco solare in costruzione. È il quarto attentato in pochi mesi in Sardegna contro un impianto di rinnovabili. Secondo le prime informazioni, nei video si notano due persone scendere da un'auto; appiccano le fiamme in tre punti dove erano accatastati i moduli. Danneggiato anche un muletto per trasportare il materiale. L'incendio, scoppiato intorno alle 4 della mattina, ha tenuto impegnati i vigili del fuoco per ore. I carabinieri della Compagnia di Valledoria hanno avviato le indagini alla ricerca dei responsabili. Il danno è di circa 800mila euro.



Una cer non le multinazionali

L’aspetto che più fa arrabbiare della vicenda è che in questo caso non è stato distrutto un investimento di un fondo internazionale che vuole speculare o di una multinazionale, come forse avranno pensato i “geniali” piromani, ma il piccolo patrimonio di una comunità energetica locale, Valle del Coghinas, danneggiando solo gli interessi chi vive e lavora da queste parti.

“Il primo a guadagnare dai moduli fotovoltaici è lo stesso paese di Viddalba – spiega Mario Carbini, responsabile tecnico della società L’Avru che realizza l’impianto. – Chi partecipa viene incentivato, dal piccolo consumatore alle imprese locali. Non è solo un risparmio in bolletta: è la possibilità di creare un’economia nuova, più giusta, che redistribuisce i vantaggi”.

Una quota degli introiti (almeno fino al 55%), deve essere, per legge, destinata a progetti di pubblica utilità: scuole, servizi sociali, interventi per la collettività.

“Non si tratta solo di produrre energia, ma di investire nel benessere di intere comunità”.

Il progetto in corso della comunità energetica della Valle del Coghinas, finanziata con i fondi Pnrr, riguarda undici comuni della zona: Viddalba, Aggius, Badesi, Bortigiadas, Bulzi, Laerru, Perfugas, Santa Maria Coghinas, Sedini, Trinità d’Augultu e Vignola, e Valledoria.

E trasformerà un’area industriale dismessa (ex cava) in un centro di produzione di energia pulita. “Era un posto dove non c’era nulla e senza alcun vincolo – sottolinea Carbini. – Quello che è stato bruciato era un deposito, avremmo iniziato l’installazione nel giro di un mese. Sarebbe stato anche il momento per organizzare degli incontri con la popolazione di Viddalba e degli altri paesi e spiegare, con i fatti e con dati verificati, i vantaggi per chi aderisce a una comunità energetica”.

La Regione Sardegna che come è noto da tempo sta ostacolando per via legislativa l’installazione di impianti rinnovabili, ha in questo caso espresso “forte preoccupazione circa la presunta origine dolosa dello stesso – si legge in una nota – Gli atti vandalici e criminali non sono mai un’opzione percorribile, in nessuna circostanza. Attendiamo che sia fatta chiarezza”.