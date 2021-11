Il progetto di ricerca UE Locate ha cercato di rispondere a due quesiti: ci sono regioni che sfruttano meglio il loro potenziale di produzione di energia rinnovabile? Quali sono i fattori che contribuiscono ad aumentarne la produzione?

Il clima e la posizione geografica sono due fattori importanti per lo sviluppo delle energie rinnovabili, ma da soli non sono sufficienti. A dirlo sono i risultati del progetto di ricerca UE Locate dedicato alla dimensione regionale della transizione verso un'economia a zero emissioni.

L’importanza della governance

La ricerca, condotta nell'ambito del programma ESPON specializzato in analisi regionali, ha evidenziato che elementi come le condizioni socio-economiche e la qualità della governance hanno anche un impatto sulla capacità delle città e delle regioni di produrre energia solare, eolica e idroelettrica. Lo studio ha cercato di rispondere a due domande principali: ci sono regioni e città che sanno sfruttare il loro potenziale di produzione di energia rinnovabile? E, se sì, quali sono i fattori che contribuiscono ad aumentarne la produzione? I ricercatori hanno analizzato i diversi modelli regionali di produzione di energia rinnovabile e li hanno confrontati con il loro rispettivo potenziale, osservando che la capacità di produzione varia significativamente tra gli Stati. Le regioni intorno al Mare del Nord e al Mar Baltico situate in Francia, Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Regno Unito, Polonia e i paesi baltici e scandinavi hanno un potenziale di energia eolica più elevato rispetto alle altre regioni d'Europa. Questo potenziale dipende in gran parte dalla velocità media del vento e dalla disponibilità di terreni per gli impianti eolici.

Il potenziale inespresso nel solare e nell’idro

Tuttavia, i ricercatori hanno osservato che i "campioni" dell'energia eolica on-shore comprendono alcune regioni a basso potenziale, in Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Belgio e Romania, così come quelle in regioni ad alto potenziale in Danimarca, Germania e Paesi Bassi. D'altra parte, in Stati come la Francia, il Regno Unito, l'Irlanda, la Polonia e le contee scandinave e baltiche il potenziale non è pienamente sfruttato. Lo stesso vale per l'energia solare. Questa si è sviluppata sempre più rapidamente dell'energia eolica tra il 2000 e il 2010 e ha un potenziale maggiore nell'Europa meridionale, in particolare in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro e Malta, nei Balcani occidentali e in Romania e Bulgaria. Ma lo sviluppo dell'energia solare è molto dinamico in alcune regioni che hanno meno luce solare, come quelle in Germania, Belgio e Svizzera, insieme ad alcune aree ad alto potenziale come l'Italia. Per quanto riguarda l'energia idroelettrica, anche se i più alti livelli di potenziale si trovano in Norvegia, Islanda, Svizzera e Spagna, i più alti tassi di sfruttamento del potenziale si trovano in Germania, Francia, Italia, Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia, oltre alla Norvegia.