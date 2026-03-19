Il nuovo sito, che si trova nel senese, è stato realizzato da Semia Green (gruppo Iren) con un investimento di 4,5 milioni di euro. Gestirà fino a 200mila moduli all’anno e recupererà il 95% dei materiali.

Dare nuova vita ai materiali estratti dai moduli fotovoltaici a fine ciclo. Nasce con questo obiettivo l’impianto di Semia Green, la società del gruppo Iren e partecipata da Sienambiente, presentato nell’area industriale del comune di Rapolano Terme (Siena) alla presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Grazie a un investimento di 4,5 milioni di euro e avanzate soluzioni tecnologiche, l’impianto permette di recuperare il 95% dei materiali che compongono i moduli. Alluminio, vetro, silicio e rame potranno essere avviati alle industrie del riciclo per la produzione di nuovi beni di consumo.

Primo impianto di questo genere in Toscana, è autorizzato per il recupero di 9mila tonnellate all’anno di moduli fotovoltaici a fine vita, che senza questo tipo impianto sarebbero finiti in discarica. I dati rendono il sito di Rapolano tra i più avanzati nel panorama nazionale e un tassello operativo, a livello regionale, della filiera dell’economia circolare legata alle energie rinnovabili.



I commenti

“Questo impianto rappresenta un orgoglio per tutta la Toscana – ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. - Non è solo un'infrastruttura moderna, ma è la dimostrazione concreta di come lo sviluppo industriale possa e debba camminare di pari passo con la sostenibilità ambientale. Sapere come dismettere i moduli fotovoltaici è importante quanto installarli”.

Secondo il presidente di Sienambiente, Tiziano Scarpelli, l’impianto dà un impulso alla crescita del riciclo. “L’impianto mette insieme una soluzione per la gestione dei moduli fotovoltaici a fine vita e la creazione di nuovi posti di lavoro – ha dichiarato Scarpelli. “Lo sviluppo sostenibile e le positive ricadute occupazionali, dirette e indirette, sono i due pilastri che hanno ispirato un progetto di grande valenza ambientale, in linea con i principi dell’economia circolare. Siamo molto soddisfatti di presentarlo alle istituzioni e alle aziende come un valore aggiunto a servizio del territorio”.

Per l’amministratore delegato di Iren Ambiente, Eugenio Bertolini, l’impianto rappresenta un tassello significativo nella strategia del gruppo in Toscana: “L’avvio di questo impianto rafforza il contributo di Iren all’economia circolare sul territorio toscano, integrando l’attività di Semia Green in una filiera industriale che valorizza il recupero dei materiali e si affianca agli investimenti che il gruppo sta portando avanti sullo sviluppo impiantistico regionale per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Il trattamento dei moduli fotovoltaici a fine vita consente in particolare di reimmettere nel ciclo produttivo materiali anche ad alto valore aggiunto, facendo di questo sito un esempio concreto di urban mining applicato alle rinnovabili.”