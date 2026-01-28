I progetti agrivoltaici che hanno ottenuto il via libera ambientale da novembre a oggi si trovano quasi tutti in Sicilia e Puglia. Il maggiore è Capobianco, tra Enna e Catania, da 250 MW. La prossima settimana pubblicheremo tutti i progetti solari e eolici e anche quelli bocciati.

Sono tutti al Sud gli impianti agrivoltaici autorizzati da novembre dal ministero dell’Ambiente nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale Pniec-Pnrr. In particolare sono soprattutto in Puglia e Sicilia. A seguire l’elenco dettagliato.



Progetti in Sicilia

Via libera al progetto di un impianto agrovoltaico denominato Piana degli Albanesi della potenza di 85,1 MW e delle relative opere di connessione da realizzare nel comune di Piana degli Albanesi (Palermo) e Monreale (Palermo). Ma anche a quello denominato Arya Mazara, della potenza di picco di 42,34 MW, da realizzare nel comune di Mazara del Vallo (Trapani), in località Borgo Judeo, e a quello nel comune di Santa Ninfa (Trapani) e all’impianto agrivoltaico della potenza nominale pari a 49,75 MW, da realizzare nel comune di Aidone (Enna), in località Casalgismondo Soprano.

Tra i più grandi, esito positivo al progetto Capobianco, di potenza pari a 250 MW, e relative opere di connessione alla rete di alta tensione, da realizzare nei comuni di Assoro (Enna), Raddusa (Catania), Enna. Così come per l’impianto Chiaramonte III per una potenza complessiva di 94 MW, realizzato nei comuni di Vittoria e Chiaramonte Gulfi (Ragusa) e per Buseto, della potenza di 58,11 MW, integrato da un sistema di accumulo da 36 MW, e delle relative opere di connessione alla rete di alta tensione, da realizzare nei comuni di Buseto Palizzolo (Trapani) ed Erice (Trapani).

Autorizzati anche: l’impianto Rama, della potenza pari a 36 MW e nel comune di Ramacca (Catania), in località Contrada Margherito Sottano; Piana Borromea, della potenza di 54,5 MW integrato con sistema di accumulo di 10 MW e relative opere nel comune di Trapani, in località Borromea; l’agrivoltaico denominato F-Chori, della potenza di 15 MW e nei comuni di Lentini (Siracusa), Ramacca (Catania) e Belpasso (Catania); Ispica, della potenza di 27,26 MW, da realizzare nel comune di Ispica (Ragusa); nella contrada Gianlupo, Epsilon Ariete da ubicarsi nei comuni di Licata (Agrigento) e Butera (Caltanissetta) e, infine, Sclafani, della potenza di 50,64 MW e delle relative opere di connessione alla rete di alta tensione, da realizzare nei comuni di Sclafani Bagni (Palermo), Alia (Palermo) e Castronovo di Sicilia (Palermo).



Progetti in Puglia

Passando invece in Puglia l’impianto autorizzato maggiore è quello di di Cerignola (Foggia) da 140MW di potenza, segue un impianto agrovoltaico della potenza nominale pari a 96,83 MW, da realizzare nel comune di Ascoli Satriano (Foggia), in località contrada Perillo, e quello di potenza nominale pari a 80 MW, da realizzare nei comuni di Torremaggiore (Foggia) e San Severo (Foggia). Esito positivo per Palmo, di potenza pari a 71,938 MW, includente un sistema di accumulo (bess) della potenza di 18 MW, e delle relative opere di connessione alla rete di alta tensione, da realizzare nei comuni di San Severo (Foggia), in località Bastiola, e di Lucera (Foggia) e un altro da realizzare nei comuni di Rignano Garganico (Foggia), in località Saldoni, e di San Marco in Lamis (Foggia) da 60 MW; il progetto da 63,86 MW e delle relative opere di connessione alla rete di alta tensione, da realizzare nei comuni di Mesagne e Brindisi (Brindisi); Cerignola, della potenza nominale pari a 50,53 MW, da realizzare nel comune di Cerignola (Foggia).

Sono stati autorizzati inoltre gli impianti agrivoltaici Impianto SV51 di potenza nominale pari a 10,73 MW e potenza istallabile pari 13,53 MWp nei comuni di San Donaci (Brindisi) e Cellino San Marco (Brindisi) e l’impianto da 14,51 MWp, da realizzare nel comune di Veglie (Lecce), in località Masseria Gantalupi, e Celone 02 (Foggia) da 8 MW,



Lazio e Campania

Fuori da queste due regioni sono stati approvati: un impianto agrovoltaico denominato Grotte di Castro di potenza di picco pari a 20,9 MWp e potenza nominale pari a 19,89 MWac, da realizzare nel comune di Grotte di Castro (Viterbo), Vetralla della potenza di picco di 24,528 MWp e potenza nominale di 24,528 MWac da realizzare nel comune di Vetralla (Viterbo) e il progetto di un impianto agrivoltaico, della potenza di 103 MW e delle relative opere di connessione alla rete di alta tensione, da realizzare nel comune di Ariano Irpino (Avellino).