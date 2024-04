L’aggiornamento proveniente dal sito del ministero dell’Ambiente sui nuovi impianti che hanno ricevuto esito positivo dalla valutazione di impatto ambientale

Sorgeranno presto in Puglia e anche in Sicilia diversi impianti agrivoltaici che sono stati autorizzati dal ministero dell’Ambiente attraverso le sue valutazioni di impatto ambientale. Dall’aggiornamento con gli ultimi provvedimenti presenti sul sito https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunic... apprendiamo che hanno concluso con esito positivo diverse pratiche tra le province di Foggia, Brindisi, Lecce e Taranto. Mentre una riguarda un comune in provincia di Caltanissetta.



Tutti gli impianti autorizzati

Il più esteso progetto agrivoltaico autorizzato riguarda il comune di Nardò (Lecce) in località Maramonti, dove verrà realizzato un impianto solare sui terreni per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere ed infrastrutture connesse, della potenza elettrica di circa 67 MW, con contestuale utilizzo del terreno ed attività agricole di qualità, apicoltura e attività sociali. Di dimensioni analoghe e sempre in zona si trova anche un altro impianto di potenza nominale pari a 66 MW, da realizzarsi nel Comune di Veglie (Lecce), con il progetto "Progetto di un nuovo impianto integrato agrovoltaico, denominato Spot_40", con linee elettriche interrate nel comune di Salice Salentino (Le) e le opere di connessione alla rete di alta tensione da realizzarsi nei comune di Erchie (Brindisi) e Avetrana (Taranto). Concluso con esito "positivo" anche il "Progetto di un impianto agro-energetico integrato fotovoltaico-olivicolo con sistema di accumulo, denominato Cerro", della potenza nominale di 46 MWp, e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, da realizzarsi nel comune di San Paolo di Civitate (Foggia). Stessa sorte per il progetto di un impianto agrivoltaico, denominato Sparpagliata con potenza nominale pari a 30 MW, ubicato nei comuni di Torre Santa Susanna, Mesagne ed Erchie (Brindisi). Al di fuori della Puglia si trova invece il progetto di un impianto agrivoltaico di potenza nominale di 41 MW denominato Villalba da ubicarsi nel territorio di Villalba (Caltanissetta) e relative opere di connessione anche nel comune di Marianopoli (Caltanissetta).