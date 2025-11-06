Tra i no quello da 30 MW nella provincia di Savona, da 60MW nel Viterbese, da 54 MW sull’appennino tosco-romagnolo e il no al progetto più grande in Basilicata che avrebbe dovuto coinvolgere quattro comuni potentini.

Sono numerosi gli impianti eolici bocciati dal ministero dell’Ambiente nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale Pniec-Pnrr, stando al monitoraggio che e-gazette conduce periodicamente sullo stato dell’arte dei nuovi impianti autorizzati (in questo caso fino alla terza settimana di ottobre).



I promossi

Nel mese di ottobre si è conclusa con esito positivo la procedura di valutazione impatto ambientale inerente le opere di connessione alla rete elettrica dell'impianto eolico denominato Piano delle Tavole - nella Regione Basilicata, per le quali è stata fatta la voltura in favore di Terna. È stato autorizzato il progetto di un impianto eolico, denominato CE Deliceto, costituito da 10 aereogeneratori con potenza complessiva pari a 60 MW, ricadente nel comune di Ascoli Satriano (Foggia) in località Santa Croce e delle sue opere di connessione nel comune di Deliceto (Foggia).



I bocciati

Ma sono numerose le bocciature del ministero. Tra queste apprendiamo dell’esito negativo in Liguria per il progetto di un impianto eolico denominato Cravarezza in provincia di Savona, comuni di Calice Ligure (parco eolico), Mallare (parco eolico, cavidotto di utenza e stazioni elettriche con storage), Orco Feglino ed Altare (cavidotto di utenza), costituito da 7 aerogeneratori per la potenza totale di 30 MW.

Bocciato anche il progetto Cellere costituito da n. 10 aereogeneratori con potenza unitaria di 6 MW, e potenza complessiva di 60 MW, nei omuni di Cellere (Viterbo) e Valentano (Viterbo).

No anche all’impianto chiamato Badia Wind, in provincia di Arezzo al confine con Marche e Romagna da 54 MW.

Infine, esito negativo anche per il progetto eolico composto da 17 aerogeneratori di potenza pari a 4,2 MW, per un potenza complessiva pari a 71,4 MW, nei comuni potentini di Venosa, Banzi, Palazzo San Gervasio, Genzano di Lucania.