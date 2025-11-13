I nuovi interventi sulle procedure di valutazione di impatto ambientale (Pniec-Pnrr) hanno visto numerosi via libera in Sicilia. Un impianto bocciato.

Torna il consueto appuntamento di e-gazette con le autorizzazioni, aggiornate alla fine di ottobre, agli impianti rinnovabili derivanti da procedura di valutazione di impatto ambientale (Via; Pniec-Pnrr). Si parte dal fotovoltaico. Sono soprattutto in Sicilia gli impianti che hanno avuto l’ok, ma anche in Toscana e Sardegna. Un solo impianto bocciato.



Gli impianti in Sicilia

Via libera in Sicilia al progetto di un parco fotovoltaico della potenza pari a 110,03 MW e delle relative opere di connessione alla rete, da realizzare nel comune di Melilli (Siracusa). Ma anche all’impianto Lentini Agricolo, della potenza di 66 MW, unito alle relative opere di connessione, integrato da un sistema di accumulo da 10 MW. Esito positivo anche per l’impianto fotovoltaico e bess Ex Aeroporto Castelvetrano, di potenza pari a 78,63 MWp e delle relative opere di connessione alla rete, da realizzarsi nei comuni di Castelvetrano (Trapani) e Partanna (Trapani).

Conclusa con esito positivo infine la procedura di Via per il progetto Castel di Iudica II, di potenza pari a 231,6 MWp e potenza di immissione pari a 200 MW e relative opere di connessione, localizzato su terreni a destinazione agricola nei comuni di Castel di Iudica (Catania) e Ramacca (Catania).



Toscana, Sardegna e Basilicata

Autorizzato anche il progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su Car-Port Il Faldo, di potenza massima complessiva di 60,3 MW, sito in località Vicarello-Collesalvetti (Livorno). Ok pure per il progetto fotovoltaico a terra e relative opere di connessione alla rete della potenza complessiva di 72,64 MWp, ripartito su due aree distinte (Monte Siseri, area nord; Seddonai, area sud), con mantenimento e miglioramento delle attività agro-zootecniche esistenti, da realizzarsi nel comune di Putifigari (Sassari).

Conclusa con esito positivo anche la Via del progetto di impianto fotovoltaico denominato Melfi 8, della potenza complessiva pari a 20.925,94 kWp, e potenza in immissione di 19,99 MW, con annesso sistema di accumulo di energia (bess) di potenza nominale pari a 18 MW, da realizzare nel comune di Melfi (Potenza).



Una sola bocciatura

Conclusa invece con esito negativo la procedura di Provvedimento unico in materia ambientale (Pniec-Pnrr) inerente il progetto di un impianto fotovoltaico, denominato Butera1, della potenza di 76,19 MW e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione, da realizzare nel territorio dei comuni di Butera (Caltanissetta) e Gela (Caltanissetta).