Gli interventi nella zona euganea prevedono la realizzazione di nuovi pozzi, l’utilizzo di pozzi esistenti e l’istallazione di sonde geotermiche in un’ottica di progressiva sostituzione delle fonti fossili con energie rinnovabili.

La Regione Veneto scommette sulla geotermia. Per questo motivo ha avviato un percorso giunto alla sua fase conclusiva che ha portato alla selezione di 15 interventi sperimentali che rappresentano l’esito del lavoro di monitoraggio, valutazione e pianificazione sviluppato negli ultimi anni sul bacino termale euganeo.

Gli interventi prevedono la realizzazione di nuovi pozzi, l’utilizzo di pozzi esistenti e l’istallazione di sonde geotermiche senza prelievo di fluido, con applicazioni destinate al teleriscaldamento, al riscaldamento di edifici pubblici e privati e al settore agricolo, in un’ottica di progressiva sostituzione delle fonti fossili con energie rinnovabili. La sperimentazione è stata progettata con particolare attenzione alla tutela del giacimento termale e alla salvaguardia dell’uso terapeutico dell’acqua, elemento centrale per l’identità e l’economia del territorio. Le attività di monitoraggio serviranno a promettere che i nuovi utilizzi energetici non producano effetti negativi sulla qualità, sulla disponibilità e sulle caratteristiche delle acque termali, né sull’attrattività turistica del Bacino Euganeo. Per sostenere queste attività, la Regione ha stanziato 230mila euro destinati al monitoraggio ambientale e alla sperimentazione di progetti geotermici a prevalente interesse pubblico.



L’assessore: ambiente e turismo

“Con questi quindici progetti il Veneto rafforza l’impegno nella transizione energetica, puntando su una fonte rinnovabile come la geotermia che tutela l’ambiente, valorizza il territorio e contribuisce in modo concreto al miglioramento della qualità dell’aria”. Lo dichiara l’assessore regionale all’Ambiente e al Clima Elisa Venturini commentando l’approvazione di 15 progetti geotermici sperimentali nel Bacino Termale Euganeo, nell’ambito del programma Treasure. “La sostituzione delle fonti fossili con sistemi di riscaldamento geotermici – prosegue Venturini – consente di ridurre le emissioni in atmosfera, in particolare le polveri sottili, con benefici diretti per la salute dei cittadini e per il raggiungimento degli obiettivi climatici regionali”. Il Bacino Termale Euganeo è una risorsa unica – conclude Venturini – e il nostro obiettivo è valorizzarla in modo sostenibile, garantendo al tempo stesso la piena tutela delle sue funzioni terapeutiche e del ruolo strategico che il turismo termale svolge per l’economia locale”.



L’elenco degli interventi

Abano Terme (4 progetti)

1. Comune di Abano Terme – teleriscaldamento

2. Casa di Cura Abano Terme – riscaldamento

3. Lapietra S. Agata Srl – utilizzo agricolo

4. Società Agricola Mandruzzato Srl – riscaldamento e terapie animali

Montegrotto Terme (2 progetti)

5. Comune di Montegrotto Terme – teleriscaldamento

6. S2 Srl – teleriscaldamento

Due Carrare (3 progetti)

7. San Pelagio Snc – riscaldamento

8. Azienda Ortoflorovivaistica Simonetto Maurizio – utilizzo agricolo

9. Consorzio per la tutela dell’Asparago di Pernumia – utilizzo agricolo

Monselice (1 progetto)

10. Consorzio per la tutela dell’Asparago di Pernumia – utilizzo agricolo

Conselve (1 progetto)

11. Comune di Conselve – riscaldamento

Santa Caterina d’Este (1 progetto)

12. Menin Antonio e C. Floricultura A.A.S. – utilizzo agricolo

Pernumia (2 progetti)

13. Consorzio per la tutela dell’Asparago di Pernumia – utilizzo agricolo

14. Consorzio per la tutela dell’Asparago di Pernumia – utilizzo agricolo

San Pietro Viminario (1 progetto)

15. Consorzio per la tutela dell’Asparago di Pernumia – utilizzo agricolo Regione