I progetti valutati tra fotovoltaico ed eolico si trovano tra Puglia, Molise e Sicilia. Via libera al progetto solare di Ascoli Satriano

Sono diversi i progetti fotovoltaici ed eolici dislocati tra Centro e soprattutto Sud sottoposti nelle ultime settimane a valutazione di impatto ambientale e verifiche di ottemperanza al ministero dell’Ambiente nell’ambito di Pniec-Pnrr.



Gli esiti positivi

Tra gli ultimi provvedimenti viene segnalato con esito positivo un progetto per un nuovo impianto fotovoltaico della potenza nominale di 47,5 MW, denominato "Ascoli Satriano Masseria San Potito", con annesso impianto di accumulo energetico della potenza di 90 MW e relative opere di connessione alla rete, ubicato nel Foggiano nei Comuni di Ascoli Satriano e Deliceto su una superficie di 73 ettari.

Conclusa con esito "positivo" anche la procedura di valutazione impatto ambientale (Pniec-Pnrr) inerente il progetto "Progetto di un impianto fotovoltaico, della potenza di 31,016 MW e delle relative opere di connessione alla Rtn, da realizzarsi nel comune di Termoli (Campobasso), in località Contrada Bosco Cattaneo.".



Verifiche di ottemperanza

È invece giudicato parzialmente ottemperato dopo averle sottoposta a verifica, il progetto di un impianto eolico costituito da 12 turbine da 3 MW ciascuna, per un totale di 36 MW, da realizzarsi nel comune beneventano di Casalduni, in località Diruggio, Mastarzio, Pip, Collemarino, Fortunato, Zingolella, Acquaro.

Conclusa ugualmente con esito "parzialmente ottemperata" la procedura di verifica di ottemperanza inerente il progetto di parco eolico localizzato nel Comune di Camporeale (Palermo) e cavidotto anche nei Comuni di Monreale e Partinico, progetto di smantellamento dei 24 aerogeneratori esistenti ed installazione di 13 nuovi aerogeneratori di potenza parti a 4,2 MW, per una potenza complessiva pari a 54,6 MW.".