L’iniziativa MeDWos è del gruppo Toto. L’impianto, che dovrebbe ottenere il via libera nel 2023, ha una potenza di 2,9 GW e prevede 190 torri distanziate di 3,5 chilometri l'una dall'altra

Avviato nel canale di Sicilia il più grande progetto eolico galleggiante al mondo. Si chiama MeDWos: Mediterranean wind off shore e lo sta sviluppando il gruppo Toto. L’impianto è da 2,9 GW, con 190 torri distanziate di 3,5 chilometri l'una dall'altra, per un investimento complessivo di 9 miliardi di euro.



Al via l’iter

Nei giorni scorsi ha preso il via ufficialmente l’iter autorizzativo con la presentazione al ministero delle Infrastrutture della domanda per la concessione marittima necessaria e con lo scooping inviato al ministero dell’Ambiente. Obiettivo: ottenere, entro il primo semestre del 2023, la valutazione di impatto ambientale.

Il luogo prescelto è a oltre 60 km dalla costa tra la Tunisia e la zona tra Mazara del Vallo e Trapani: qui saranno ancorate le turbine, ma non infisse nel fondale, in grado di generare energia sufficiente per 3,4 milioni di famiglie e un fatturato annuo a regime pari a un miliardo di euro.



I progetti nel mondo

In Italia, la società della famiglia Toto ha superato i mille megawatt installati e altri 250 sono gestiti tra Tunisia e Marocco. Ancora più importante l'esperienza negli Stati Uniti, proprio nell'eolico offshore, dove ha partecipato a gare con le quali si è assicurata, in due progetti, 1.837 megawatt davanti alle coste del Maryland. “Per l’Italia e per la Sicilia sarà un investimento imponente, che avrà un significativo impatto sull’economia dell’isola anche sul fronte dell’occupazione – spiega al Sole 24Ore Riccardo Toto, direttore generale di Renexia – . Per questa ragione abbiamo incaricato Deloitte di elaborare una stima sull’effettivo impatto del progetto sull’occupazione locale”.