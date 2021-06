La WWEA (World Wind Energy Association) ha scelto il Palacongressi di Rimini per organizzare la conferenza annuale WWEC, che si terrà dal 28 al 30 giugno 2022. A ispirare la scelta la collaborazione pluriennale tra ANEV e Key Energy

L’eolico sceglie Rimini. Sarà infatti il Palacongressi della città romagnola ad ospitare il WWEC (World Wind Energy Conference) in programma dal 28 al 30 giugno 2022. L’evento organizzato dalla WWEA (World Wind Energy Association) si terrà per la prima volta in Italia e conferma il ruolo centrale del nostro Paese nel settore, grazie anche al prezioso lavoro di ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento) e alla leadership di Key Energy, che, insieme ad Ecomondo, è sempre di più l’hub di riferimento internazionale per le energie rinnovabili e la mobilità sostenibile. ANEV e Key Energy hanno fra l’altro da poco prolungato la loro pluriennale e proficua collaborazione fino al 2023.

Togni: grande orgoglio

“Il PNIEC (Piano nazionale Integrato per l’Energia e il Clima) prevede, al 2030, il raddoppio della capacità eolica rispetto a quella installata in Italia oggi che è pari a circa 10 GW oltre all’offshore - dichiara il Presidente dell'ANEV Simone Togni, - pertanto il settore eolico darà un importante contributo alla lotta al cambiamento climatico, sia con la realizzazione di nuovi impianti eolici onshore, sia con il rinnovamento degli impianti esistenti; inoltre, grande impulso verrà dall’eolico offshore. In tale contesto la ricerca e lo sviluppo hanno un ruolo centrale, perciò per l’ANEV co-presentare in Italia il WWEC 2022 è motivo di grande orgoglio e soprattutto è un segnale positivo per il comparto nazionale e per il ruolo che occupa a livello internazionale. Oggi più che mai è necessario cogliere le grandi possibilità che il settore eolico offre. Uno sviluppo adeguato delle energie rinnovabili non solo rende il nostro Paese, l’Europa e il mondo meno dipendenti dai combustibili fossili, ma consente di creare nuovi posti di lavoro, ridurre l’impatto ambientale legato al ciclo energetico, creare nuove opportunità industriali e contribuire, dunque, alla crescita economica”.

WWEC2022 nel cuore del Mediterraneo

"L'Italia, tra i grandi paesi europei e con la sua vicinanza al Mediterraneo, è un luogo perfetto per la nostra 20a Conferenza Mondiale sull'Energia Eolica. Dopo 18 eventi di successo nel mondo, la pandemia ci aveva costretti a scegliere un formato virtuale e siamo molto lieti di poter ricominciare in Italia la nostra serie di successo di conferenze in presenza World Wind Energy" dice Peter Rae AO, Presidente della World Wind Energy Association. Il segretario generale WWEA Stefan Gsänger sottolinea: "La WWEC2022 di Rimini contribuirà a rafforzare lo slancio per una fornitura di energia rinnovabile al 100% in Italia, nell'Unione Europea, nella regione del Mediterraneo e nel mondo e quindi aiuterà la comunità internazionale a raggiungere gli obiettivi climatici di Parigi."

Rimini player di primo piano congressuale

“La decisione di WWEA di organizzare al Palacongressi di Rimini l’edizione 2022 di WWEC è per noi un motivo di grande soddisfazione - sottolinea il presidente di Italian Exhibition Group Lorenzo Cagnoni - , a conferma del nostro ruolo di player di primo piano, a livello internazionale, sia nell’ambito della green economy, dove rappresentiamo un hub di riferimento per la mobilità sostenibile e per le energie rinnovabili, che nell’ambito del congressuale. Key Energy rappresenta, insieme ad Ecomondo, un appuntamento irrinunciabile per gli operatori del settore, potendo anche vantare la presenza delle aziende leader nella produzione di turbine eoliche”.

La WWEA è un'associazione internazionale con membri in più di 100 Paesi, che rappresenta il settore dell'energia eolica in tutto il mondo. Ne fanno parte le principali associazioni nazionali e regionali di energia eolica, tra cui l’italiana ANEV. L'organizzazione lavora per la promozione, la ricerca e la diffusione a livello mondiale della tecnologia dell'energia eolica e sostiene un futuro sistema energetico basato sull'energia rinnovabile. Il WWEC è il principale evento mondiale organizzato dalla WWEA, che riunisce i principali esperti internazionali, non solo di energia eolica ma anche di altre energie rinnovabili.