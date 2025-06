Raggiunta l’intesa tra Metinvest e Danieli per la costituzione di Metinvest Adria, la società di progetto che realizzerà un moderno impianto siderurgico nel polo toscano. Esulta il ministro Urso: “Uno dei siti a tecnologia verde più importanti d’Europa”.

Raggiunta l’intesa (shareholders agreement) tra Metinvest e Danieli per la costituzione e la gestione congiunta della società di progetto Metinvest Adria, la spa finalizzata alla realizzazione di un moderno impianto siderurgico green a Piombino, Livorno. Il documento, elaborato dal ministero delle Imprese, rappresenta un passaggio cruciale verso il rilancio del polo siderurgico di Piombino, elemento di primaria importanza nel piano siderurgico nazionale che punta a fare dell’Italia il paese più avanzato in Europa nella produzione di acciaio green.



Lavoratori in cassa integrazione

“Due anni fa, quando abbiamo assunto la responsabilità del dossier, abbiamo ereditato una situazione estremamente critica con un sito siderurgico che non produceva più acciaio, con la forza lavoro in cassa integrazione da oltre dieci anni e uno stabilimento che necessitava di un profondo ammodernamento. Oggi siamo qui con la prospettiva di realizzare a Piombino uno dei siti strategici a tecnologia green più importanti d’Italia e d’Europa. È il frutto di un lavoro di squadra, anche con il comune e con la regione Toscana, che dimostra come sia possibile e necessario lavorare insieme. Lo stesso stiamo facendo a Terni con Ast e mi auguro che si possa fare con l’ex Ilva di Taranto”, ha commentato il ministro delle Imprese, Adolfo Urso.



Villa (Metinvest Adria): “Un impianto sostenibile e strategico”

L’intesa - che coinvolge anche il Demanio e l’Autorità portuale - segue di poche settimane la sottoscrizione, avvenuta il 18 aprile, dell’accordo di sviluppo con Jindal per l’ammodernamento del treno rotaie di Piombino.

“L’obiettivo è costruire un impianto sostenibile, competitivo e strategico per l’intera filiera dell’acciaio europea, contribuendo alla crescita del territorio. Dopo la firma dello shareholders agreement, questo rappresenta un altro segnale forte del nostro impegno condiviso”, ha commentato Luca Villa, ceo di Metinvest Adria.

“Con Metinvest condividiamo una visione industriale e tecnologica che guarda al futuro dell’acciaio. Il nostro impegno è portare a Piombino le migliori soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato, in particolare quelle legate alla produzione siderurgica green. L’impianto sarà progettato per garantire la massima efficienza e un impatto ambientale minimo, facendo di Piombino un riferimento europeo per l’innovazione sostenibile nel settore”, ha aggiunto Marco Lerz, head of project finance del gruppo Danieli.

L’accordo di programma sarà ora illustrato alle organizzazioni sindacali. Quindi si procederà alla formale sottoscrizione dell’accordo.