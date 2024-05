I paesi coinvolti sono Estonia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Slovacchia e Spagna e forniranno fino a 1,4 miliardi di euro di finanziamenti pubblici

Via libera dalla Commissione Europea agli aiuti di Stato proveniente da diversi Paesi per un progetto di comune interesse europeo (Ipcei) per sostenere la ricerca, l'innovazione e la prima diffusione industriale nella filiera dell'idrogeno. Lo comunica la Commissione Ue. Il progetto contribuisce all'obiettivo dell'Ue di ridurre del 90% le emissioni dei settori della mobilità e dei trasporti, affinché l'Unione diventi climaticamente neutrale entro il 2050.

Il progetto, denominato Ipcei Hy2Move, è stato preparato e notificato congiuntamente da sette Stati membri: Estonia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Slovacchia e Spagna. Gli Stati membri forniranno fino a 1,4 miliardi di euro di finanziamenti pubblici, che dovrebbero sbloccare ulteriori 3,3 miliardi di euro di investimenti privati.

Nell'ambito di questo Ipcei, 11 aziende con attività in uno o più Stati membri, comprese piccole e medie imprese e start-up, intraprenderanno 13 progetti innovativi.