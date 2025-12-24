Pechino ha già investito sull’energia di domani oltre 2 miliardi, col governo che guida ricerca, industria e finanziamenti. Il cuore del programma nazionale è il sito del tokamak Best vicino a Hefei. E i cantieri si vedono dallo spazio.

Oltre 2 miliardi di dollari investiti , cantieri visibili dallo spazio e obiettivi fissati a pochi anni. La Cina accelera sulla fusione nucleare e lo fa con una strategia industriale senza precedenti. Strutture gigantesche stanno prendendo forma tra la Cina orientale e il Sichuan, segnando un salto di scala che pochi Paesi possono permettersi. In un campus alberato vicino a Hefei, in particolare, cresce un edificio circolare con bracci lunghi quanto una portaerei. È il sito del tokamak Best, il cuore del programma nazionale. Più a sudovest, su ex risaie, avanza una costruzione a forma di X destinata alla fusione laser. Progetti imponenti, raccontati dal New York Times (e ripresi dall’agenzia Dire), che confermano come Pechino abbia trasformato la fusione in una priorità di Stato.

La promessa è: energia quasi inesauribile, zero emissioni di carbonio, niente scorie a lunga vita e nessun rischio di incidenti come quelli della fissione. Un sogno inseguito da decenni che oggi entra in una fase decisiva, anche grazie a progressi recenti su magneti superconduttori, materiali avanzati e sistemi laser.

La Cina corre su due binari. Da un lato il confinamento magnetico, con l’obiettivo di ottenere un bilancio energetico positivo, ossia più energia prodotta di quella consumata. Dall’altro la fusione laser, settore rilanciato dopo il risultato storico del Lawrence Livermore National Laboratory statunitense nel 2022. Secondo analisi indipendenti, il nuovo impianto vicino a Mianyang potrebbe superare per dimensioni e potenza quelli occidentali.

Il confronto con gli Stati Uniti? Oltreoceano il motore è soprattutto privato, con startup sostenute da venture capital e fondi pubblici mirati. In Cina, invece, il governo coordina ricerca, industria e finanziamenti, con investimenti che superano l’intero budget federale Usa per la fusione. Una differenza di approccio che, come osservano anche all’Agenzia internazionale dell’energia e gli esperti coinvolti nel progetto Iter, che coinvolge anche la Ue, potrebbe pesare sugli equilibri energetici futuri. Non è solo una sfida scientifica. La fusione è ormai un asset strategico. Chi arriverà per primo alla fase commerciale potrà esportare tecnologia e ridisegnare la geopolitica dell’energia. Pechino lo ha capito e ha deciso di giocare la partita fino in fondo.



Qui l’articolo del New York Times: https://www.nytimes.com/2025/12/13/c...